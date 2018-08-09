2.2 مليار استثمار أجنبي بالأسهم المحلية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

كثف المستثمرون الأجانب مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية الستة أشهر الماضية بعدما حققوا صافي استثمار بنحو 2.24 مليار درهم في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة وزيادة المراكز المالية.

ووصلت مشتريات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى نحو 14.79 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 12.55 ملياراً بصافي استثمار بلغ 2.238 مليار درهم.

وقال وسطاء في السوق، إن هناك زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية على الأسهم المحلية خلال الأشهر الماضية زادت وتيرتها بعد المحفزات الحكومية الأخيرة لتحفيز الاقتصاد وزيادة وتيرة النمو وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف الوسطاء، أن الأسهم المحلية تغري المستثمرين الأجانب خصوصاً أنها تتداول عند مستويات سعرية جاذبة إلى جانب تمتع الشركات المدرجة بملاءة مالية مرتفعة وإعلانها بشكل مستمر عن نتائج أعمال قوية.