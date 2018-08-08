سوق أبوظبي يُحلق لأعلى مستوياته في 44 شهراً بفضل البنوك

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة بفعل عمليات شرائية استهدفت بعض الأسهم القيادية، لا سيما في قطاع البنوك بأبوظبي، ما دفع المؤشر الرئيس لتحقيق قيمة سعرية جديدة هي الأعلى في 44 شهراً.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.57% أو ما يعادل 27.6 نقطة ليغلق عند 4911.19 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، بفضل مكاسب البنوك، يقودها «أبوظبي الأول» إلى جانب ارتفاع أسهم شركات الاستثمار والتأمين والصناعة والسلع، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 2951.07 نقطة مع تراجع معظم الأسهم القيادية.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 381.6 مليون درهم، منها 201.6 مليون في دبي، و180 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 197.1 مليون سهم، منها 163.85 مليون سهم في دبي، و33.25 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2522 صفقة.

البنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.27% بدعم رئيس من «أبوظبي الأول» 1.79% إلى جانب «الاتحاد الوطني» 1.69%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.7%، كما هبط قطاع العقار 1.76% بعد انخفاض سهم «الدار» 1.98% مع استقرار «إشراق»، كما نزل قطاع الاتصالات 0.3% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، إلى جانب هبوط قطاع الطاقة 0.45% بعد تراجع سهم «طاقة» 4.8% و«أدنوك للتوزيع» 0.4% وارتفع سهم «دانة غاز» 0.93%.

وانتزع سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 96.17 مليون درهم، ليغلق عند 14.25 درهماً، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة 21 مليون درهم ليبلغ 1.98 درهم، ثم سهم اتصالات بسيولة بقيمة 17 مليون درهم، ليصل إلى 16.9 درهماً. وكان «بلدكو» في مقدمة الرابحين بعد صعوده بنسبة 7.84% إلى 55 فلساً، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 1.53 درهم.

العقار

وضغط على سوق دبي هبوط قطاع العقار بنسبة 1.34% بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.12% و«دريك آند سكل» 4.21% و«إعمار مولز» 0.96% و«الاتحاد العقارية» 0.42% و«داماك» 5.17% مقابل ارتفاع «أرابتك» 0.51%، و«إعمار للتطوير» 1.5%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.64% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.39% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95%، فيما نزل قطاع النقل 0.81% بضغط من «أرامكس» 1.53% واستقرار «العربية للطيران»، كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.18% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.95% في مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.82%.

وهيمن سهم «مصرف عجمان» على النشاط في سوق دبي بسيولة 76 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 0.95 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 33.2 مليون درهم، ليغلق عند 5.06 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 19 مليون درهم ليبلغ 5.31 دراهم.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 3.96% ليغلق عند 1.05 درهم، بعد إعلان الشركة نمو أرباحها الصافية بنحو 21%، وتوصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% عن النصف الأول، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بعد هبوطه بنسبة 8.2% عند 2.01 درهم.

الأجانب

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في السوقين، أمس، بصافي استثمار 48 مليون درهم، منها 41.23 مليوناً للأجانب، و7 ملايين للخليجيين، و26 ألف درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 48 مليون درهم.

فيما اتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 31.2 مليون درهم، منها 22.1 مليوناً في أبوظبي، و9.1 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 31.2 مليون درهم، منها 22.1 مليوناً في أبوظبي، و9.1 ملايين في دبي.

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أغلق مؤشر فوتسي ناسداك دبي على شبه استقرار بعد تراجعه بنسبة محدودة بلغت 0.05% إلى 3293.83 نقطة بعد تداول 1.32 مليون سهم بقيمة جاوزت 9 ملايين دولار من خلال 93 عملية، وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 500 عقد لـ «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 706.44 آلاف درهم من خلال 5 عمليات ليغلق مرتفعاً 1.78%.

Ⅶإفصاحات

دعا مجلس إدارة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 3 سبتمبر لمناقشة توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بقيمة 13 فلسا للسهم، والمصادقة على تعيين خالد القبيسي عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من حميد الشمري.

تحدد موعد اجتماع مجلس إدارة «أمانات القابضة» الأحد لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول.

يعتمد مجلس إدارة «دار التكافل» بالتمرير الأحد المقبل البيانات المالية للربع الثاني.

تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة «ماركة» الذي كان من المقرر انعقاده بالتمرير أمس الأول إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقاً.

ارتفع صافي أرباح «اللاينس للتأمين» في النصف الأول 12.5% إلى 26.45 مليون درهم مقارنة بأرباح 23.52 مليون درهم بنفس الفترة من 2017.

أظهرت النتائج المالية لـ«أورينت يو إن بي تكافل» تحقيق خسائر 7.55 ملايين درهم بالنصف الأول من 2018 مقارنة بخسائر 1.2 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

أظهرت القوائم المالية لـ«يونيكاي للأغذية» تحقيق خسائر 14.18 مليون درهم مقابل خسائر 1.6 مليون درهم بنفس الفترة من 2017.

حققت «الإمارات للمرطبات» خسائر 2.76 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بخسائر بلغت 1.04 مليون درهم بنفس الفترة من 2017.

يعقد مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع اجتماعاً في 12 أغسطس لمناقشة البيانات المالية عن الربع الثاني.

تجتمع لجنة التدقيق بشركة «الواحة كابيتال» في 12 أغسطس الجاري لمناقشة النتائج المالية عن الربع الثاني.

يعتمد مجلس إدارة «ميثاق للتأمين التكافلي» في 13 أغسطس البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو.

تفصح شركة «أسمنت الخليج» في 13 أغسطس عن بياناتها المالية المرحلية للنصف الأول.

انخفضت أرباح شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» إلى 16.47 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 16.9 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» في 13 أغسطس لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني.

يعقد مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل «وطنية» اجتماعاً بالتمرير غداً لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول.

تراجعت أرباح المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 49.8 مليون درهم خلال النصف الأول مقارنة بنحو 51.2 مليوناً في الفترة نفسها من 2017.