«غرفة دبي» تستعرض مزايا الإمارة التنافسية في منتدى بساوباولو

المصدر: دبي- البيان

استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي المزايا التنافسية، التي توفرها الإمارة للشركات البرازيلية الغذائية الراغبة بدخول أسواق المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى العالمي الرابع للصناعات الغذائية الذي استضافته مدينة ساوباولو البرازيلية مؤخراً. حضر المنتدى أكثر من 1500 مشارك يمثلون رجال أعمال وأصحاب شركات غذائية وممثلي الوزارات الحكومية في أميركا اللاتينية، وذلك لمناقشة مستقبل الصناعات الغذائية في العالم، وبحث التحديات وإيجاد الحلول التي تواجه هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المحافظة على البيئة.

واستحوذ جناح غرفة دبي على اهتمام كبير من قبل زوار المنتدى، حيث قصده أكثر من 150 مستثمراً. وعرّفت الغرفة عبر مدير مكتبها التمثيلي في ساوباولو الزوار بالخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال والشركات اللاتينية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة عبر بوابة دبي، مستعرضة كذلك الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.

وتحدث عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي خلال مشاركته في ندوة بالمنتدى تحت عنوان «السياسات العامة: توجيه القطاع الخاص في الاتجاه الصحيح»، عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضاً نموذج دبي الناجح في هذه الشراكة، والتي أثمرت سمعة عالمية لمجتمع الأعمال في دبي، ونجاحاً كبيراً لاقتصاد دبي. وأشار إلى أن غرفة دبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسواق اللاتينية، وقد اعتمدت استراتيجية متكاملة لمساعدة أعضائها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق، مشيراً إلى أن دبي تستورد حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية، والأسواق اللاتينية معروفة بمنتجاتها الغذائية والزراعية ذات الجودة العالية.

ودعا مدير المكاتب الخارجية في الغرفة إلى المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي تنظمه غرفة دبي سنوياً، معتبراً إياه منصة مثالية لبحث فرص الشراكات الاقتصادية، وتفعيل التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والأسواق اللاتينية في مختلف القطاعات والمجالات. ووجه خان دعوة للشركات اللاتينية للاستفادة من وجود مكتبين تمثيليين للغرفة في الأسواق اللاتينية في كل من ساوباولو وبنما، مبدياً استعداد الغرفة لتسهيل عقد شراكات وحوارات اقتصادية تعزز الروابط التجارية والاقتصادية المشتركة.