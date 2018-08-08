سوق أبوظبي العالمي يبحث مقترحات بشأن عمل الشبكة العالمية للابتكار المالي

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

طرح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ورقة استشارية مشتركة بالتعاون مع سلطة السلوك المالي البريطانية «إف سي إي»، لتلقي ملاحظات وآراء شركات «المختبر التنظيمي»، والمشاركين في التكنولوجيا المالية والمجتمع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة، حول مهام وتفاصيل عمل مبادرة «الشبكة العالمية للابتكار المالي»، التي أسستها مؤخراً السلطة البريطانية بمشاركة 11 هيئة تنظيمية مالية عالمية، وذلك قبل يوم 14 أكتوبر القادم.

ويأتي طرح الورقة الاستشارية في أعقاب نشر سلطة السلوك المالي البريطانية لوثيقة شاملة في فبراير الماضي حول مقترح تأسيس مبادرة عالمية لتطوير البيئات الحاضنة لشركات التكنولوجيا المالية في الهيئات التنظيمية المعنية، وتضمينها الخطوات القادمة لتفعيل وإطلاق هذه المبادرة، التي تستهدف بناء شبكة متكاملة تضم الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية، لتوفير مجالات تعاون وتواصل فعّال بين هيئات تنظيم التكنولوجيا المالية العالمية بهدف تطوير سياسات الابتكار والحلول التنظيمية، وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من اختبار تقنياتها المبتكرة عبر منصات عدة هيئات تنظيمية في ذات الوقت.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: يأتي تعاوننا مع سلطة السلوك المالي البريطانية لطرح هذه الورقة الاستشارية؛ بهدف تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية وخلق فرق جديدة للنمو والابتكار في تقديم الخدمات المالية. ونحن نتمتع في سوق أبوظبي العالمي اليوم بخبرة غنية اكتسبناها من تجربتنا الناجحة بطرح مبادرة «المختبر التنظيمي» كأول بيئة منظمة حاضنة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة، ما جعلنا ندرك تماماً احتياجات وتطلعات المؤسسات المالية والمشاركين في التكنولوجيا المالية.

وأضاف: نتطلع لتعزيز شراكتنا مع سلطة السلوك المالي البريطانية وغيرها من الهيئات العالمية المعنية؛ لتقديم منصة متكاملة ومتعددة الأسواق، بما يدعم نمو وانفتاح وشمولية مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي.

شراكات

يقوم سوق أبوظبي العالمي بشكل مستمر ببناء شراكات وعلاقات تعاون استراتيجية مع أبرز المراكز المالية العالمية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية؛ لتطوير ونشر تطبيق حلول التكنولوجيا المالية على مستويات أوسع، كما يسعى عبر عضويته في الشبكة العالمية للابتكار المالي لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع نظرائه من الهيئات التنظيمية، بما يخدم نمو وتطوير التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة والعالم.