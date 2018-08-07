«الأوراق المالية» تُحذّر من شركتين وحساب على «تويتر»

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 تحذيرات جديدة بخصوص شركتين وحساب على «تويتر»، تقدم خدمات مالية للمستثمرين من دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة.

وأوضحت الهيئة، حسب البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني، أن التحذير الأول خاص بشركة «سي إم إس فاينانشيال» مشيرة إلى أن الشركة مرخصة من قبلها لمزاولة نشاط الوساطة في تداول السلع لدى بورصة دبي للذهب والسلع فقط، وهي غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مالية أو تقديم أي خدمات مالية أخرى. وصدر التحذير الثاني بخصوص البنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار «رسملة»، وأشارت الهيئة إلى أن البنك غير حاصل على أي ترخيص منها، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن أي تعامل معه بشأن الأنشطة المرخصة منها.

وكان التحذير الثالث الأخير بخصوص حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «Ahmed stocks»، وأوضحت الهيئة بأن صاحب الحساب غير معتمد من قبلها مستشاراً مالياً أو محللاً مالياً، وبالتالي فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة.