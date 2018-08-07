البنوك تضخ 32.3 ملياراً بشرايين القطاع الخاص في 6 أشهر

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

ضخت البنوك العاملة في الدولة 32.3 مليار درهم في شرايين القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري لمواصلة مسيرة نموه القوية. وكشفت بيانات للمصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة من 1.1 تريليون درهم بنهاية ديسمبر إلى 1.13 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة 2.9%.

واستحوذت البنوك الوطنية على الزيادة الأكبر في قروض القطاع الخاص، حيث زادت قروضها من 967 مليار درهم إلى 996.3 ملياراً بنسبة زيادة 3%. كما رفعت البنوك الأجنبية تمويلاتها للقطاع الخاص من 138 مليار درهم إلى نحو 141 مليار درهم بزيادة 2.96 مليار درهم وبنسبة 2.1%.

وزادت البنوك العاملة في الدولة من قروضها لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول العام الماضي بأكثر من 8.5 مليارات درهم. وكشفت بيانات المصرف المركزي، أمس، عن أن إجمالي تمويلات البنوك لقطاع العقار والمقاولات بلغ بنهاية يونيو الماضي 306.6 مليارات درهم مقابل 298.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 بنسبة زيادة 2.8%، كما رفعت البنوك تمويلاتها لقطاع التجارة من 152,76 مليار درهم إلى 159.11 مليار درهم بزيادة 6.3 مليارات درهم وبنسبة 4.1%.

قروض

وأكدت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية خلال النصف الأول من العام الجاري من 326.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 328.9 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة 2.2 مليار درهم وبنسبة0.7%. كما ارتفعت القروض الشخصية لأغراض تجارية من 79.99 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 83.25 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة 3.2 مليارات درهم وبنسبة 4%.

ودائع

وكشفت البيانات ارتفاع الودائع المصرفية بنهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.68 تريليون درهم مقابل 1.62 تريليون درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 57 ملياراً ونسبتها 3.5%. كما ارتفعت الودائع الحكومية لتصل إلى250.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 211.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة 38.6 مليار درهم وبنسبة زيادة 18.2%. وزادت ودائع المقيمين من 1.43 تريليون درهم إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 58.6 مليار درهم وبنسبة 4.1%، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين من 88 مليار درهم إلى 80 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات، أن البنوك العاملة بالدولة زادت من عدد الموظفين الرئيسيين بحدود 760 موظفاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل عدد الموظفين العاملين في البنوك الوطنية والأجنبية بنهاية يونيو إلى 35.4 ألف موظف مقابل 34.6 ألفاً بنهاية ديسمبر 2018، وتركزت الزيادة في البنوك الوطنية، حيث ارتفع عدد موظفيها من 29.56 ألف موظف إلى 29.84 ألفاً بنهاية يونيو بنسبة زيادة 2.7% وبعدد 792 موظفاً، كما كشفت البيانات عن أن عدد البنوك الوطنية والأجنبية بلغ بنهاية يونيو الماضي 61 بنكاً منها 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً، وتراجع عدد فروع البنوك الوطنية من 771 فرعاً إلى 755 فرعاً بنهاية يونيو.

كما تراجع عدد وحدات الخدمات الإلكترونية الوطنية من 36 إلى 32 وحدة والبنوك الأجنبية من 25 إلى 21 وحدة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي خلال النصف الأول بلغ 13.6 مليون شيك بقيمة إجمالية 670 مليار درهم.

أصول

قفزت أصول القطاع المصرفي محققة مستوى قياسياً غير مسبوق على مدار تاريخها، لتصل إلى 2.74 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 بزيادة قدرها 55 مليار درهم وبنسبة 2%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2017.

كما ارتفعت أصول البنوك الوطنية إلى 2.39 تريليون درهم مقابل 2.33 تريليون بنهاية ديسمبر 2017 زيادة قدرها 58.2 مليار درهم وبنسبة 2.49%، بينما تراجعت أصول البنوك الأجنبية من 360 مليار درهم إلى 357 مليار درهم بنهاية يونيو.