سوق أبوظبي لأعلى مستوى في 36 شهراً بمكاسب 6.3 مليارات

المصدر: Ⅶأبوظبي- رامي سميح

صعد سوق أبوظبي في ختام تعاملات أمس لأعلى مستوياته في 36 شهراً بمكاسب سوقية ناهزت 6.3 مليارات درهم، بفعل عمليات شرائية استهدفت أسهم البنوك بقيادة «أبوظبي الأول»، فيما استقر سوق دبي وسط نشاط على أسهم العقار.

واستقر مؤشر سوق دبي عند 2977.78 نقطة، مدعوماً بالنشاط على أسهم العقار، بينما صعد سوق أبوظبي بنسبة 1.61% أو ما يعادل 77.24 نقطة، وهي أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف يونيو الماضي، ليغلق عند 4883.54 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ يوليو 2015، بدعم رئيسي من أسهم البنوك، إلى جانب الاستثمار والاتصالات والطاقة. وتحسنت سيولة السوقين الكلية عن الجلسة قبل الماضية مع بلوغها أمس 214 مليون درهم، منها 94 مليوناً في دبي، و120 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 76.48 مليون سهم، منها 51.25 مليوناً في دبي، و25.23 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 2172 صفقة.

العقار

وجاء استقرار سوق دبي بفعل النشاط على أسهم العقار مع صعود «داماك» 0.87% و«ديار» 0.72% و«إعمار للتطوير» 0.58% و«إعمار مولز» 0.48% و«الاتحاد العقارية» 0.14%، وثبات «إعمار العقارية» دون تغيير. وارتفع قطاع السلع أيضاً بنسبة 1.07% مع صعود سهم «دي إكس بي» 1.19%، إلى جانب صعود قطاع الاستثمار بنسبة 0.67%، بفضل مكاسب «دبي للاستثمار» بنسبة 0.99%، في مقابل هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.1% و«شعاع كابيتال» 0.98%.

وهبط قطاع البنوك 0.32% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%، إلى جانب انخفاض قطاع النقل بنسبة 0.5% مع هبوط سهم «العربية للطيران» 0.93% و«أرامكس» 0.2%. وهيمن سهم «إعمار للتطوير» على النشاط في سوق دبي بسيولة 21 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 18.6 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 14 مليون درهم، وكان سهم «مجموعة السلام القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.1% إلى 0.4 درهم، فيما كان سهم «اكتتاب القابضة» الأكثر تراجعاً بنسبة 4.46% إلى 0.3 درهم.

البنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.58% مع نمو سهم «أبوظبي الأول» 3.32% و«أبوظبي التجاري» 1.27%، إضافة إلى صعود قطاع الاتصالات 0.3% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة، كما ارتفع قطاع الطاقة 0.73% مع صعود سهم «طاقة» 4.24%، واستقرار «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع».

في المقابل، انخفض قطاع العقار 0.41% مع تراجع سهم «الدار» 0.49%، واستقرار «إشراق»، و«رأس الخيمة العقارية». وانتزع سهم «أبوظبي الأول» أعلى تداولات في سوق العاصمة بنحو 76 مليون درهم مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014، تلاه سهم «الدار العقارية» مستقطباً نحو 10.2 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 10.15 ملايين درهم. وتصدر سهم «أركان» الأسهم الرابحة بعد صعوده بنسبة 5.36% إلى 0.59 درهم، في المقابل، حقق سهم «العالمية القابضة» أكبر نسبة تراجع بعد انخفاضه بنسبة 6.1% ليصل إلى 1.23 درهم.

الأجانب

مالت تداولات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 25 مليون درهم، منها 24 مليون درهم للأجانب، ومليون درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 25 مليون درهم، منها 17.5 مليون درهم للمواطنين، و7.4 ملايين درهم للخليجيين.

وتباين أداء المؤسسات حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 24.4 مليوناً فيما اتجهت للبيع في دبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار 24.4 مليون درهم، فيما اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 9 ملايين درهم.

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ارتفع مؤشر فوتسي 20 في بورصة ناسداك دبي بنسبة 0.99% إلى 3295.62 نقطة بعد تداول 221.4 ألف سهم بقيمة 4.79 ملايين درهم من خلال 134 عملية. وفى سوق العقود المستقبلية جرى التداول على عقود «أبوظبي الأول» لترتفع بنسبة 3.32% بعد تداول 500 عقد بقيمة 697.6 ألف درهم من خلال 5 عمليات.

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