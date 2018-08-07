12 % نمو أرباح «كامكو» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كامكو للاستثمار تسجيل صافي ربح بقيمة 421 ألف دينار كويتي في نهاية النصف الأول من العام، بنمو نسبته 12% بالمقارنة مع 375 ألف دينار في النصف الأول من العام 2017، بربحية سهم بلغت 1.77 فلس للسهم مقابل 1.58 فلس للسهم في النصف الأول من 2017.

وحققت الشركة نمواً في إيرادات الرسوم على الأنشطة التشغيلية بنسبة 18% حيث ارتفعت من 3.2 ملايين دينار في النصف الأول من 2017 إلى 3.8 ملايين دينار في النصف الأول من 2018. وقال الرئيس التنفيذي فيصل صرخوه: شهد النصف الأول نشاطاً على صعيد أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية للعملاء، وسنواصل جهودنا من أجل تعزيز الأداء بما يتخطى المؤشرات المعيارية المقارنة. ونسعى لتوسيع نطاق الأعمال واقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة.