«أكسي كورب» تعتزم الاستحواذ على «ون فاينانشال ماركتس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أكسي كورب» لخدمات تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات عزمها الاستحواذ على شركة «ون فاينانشال ماركتس» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وستسهم الصفقة المرجح إتمامها نقداً ووفقاً للوائح التنظيمية السائدة، في تعزيز حضور شركة «أكسي كورب» في منطقة الشرق الأوسط بفضل المكانة القوية التي تتمتع بها «ون فاينانشال ماركتس» في المنطقة.

ومن مقرها في دبي، نجحت الشركة بترسيخ مكانتها في المنطقة بحصولها في عام 2017 على رخصة لتقديم الخدمات المالية لقطاع التجزئة من سلطة دبي للخدمات المالية. ويوفر مكتب شركة «ون فاينانشال ماركتس» في دبي مركزاً حيوياً يساهم في تعزيز الانتشار الجغرافي الواسع لشركة «أكسي كورب».

وستشكل الشركتان معاً واحدة من أضخم منصات التداول عبر الإنترنت للعملات وعقود الفروقات والسلع والخدمات المالية الأخرى، ستقدم للعملاء مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات في شتى أنحاء المنطقة. وستشهد الصفقة حصول خليفة بطي بن عمير، رئيس مجلس إدارة «كي بي بي أو» المجموعة الاستثمارية التي تضم محفظة نشاطات متنوعة، على حصة بـ «أكسي كورب».

وقال راجيش يوهانان الرئيس التنفيذي لشركة «أكسي كورب»: من شأن الاستحواذ أن يسهم في تعزيز حضور الشركة في أسواق رئيسية تشمل المملكة المتحدة وآسيا والشرق الأوسط، حيث سيثمر توحيد العمليات عن حجم تداول سنوي يقدر بنحو 2 تريليون دولار، وترسيخ مكانة الشركة بين أفضل 10 شركات مزودة لخدمات تداول العملات وعقود الفروقات.