2.37 تريليون أصول البنوك المُدرجة بنمو 2 %

المصدر: Ⅶأبوظبي –رامي سميح

ارتفعت أصول البنوك الوطنية المُدرجة إلى 2 تريليون و372.4 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 2% أو ما يعادل 42.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 2 تريليون و329.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2017، وفق مسح لـ«البيان الاقتصادي».

وتمثل أصول البنوك الوطنية المدرجة نحو 86.3% من إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة والبالغة 2 تريليون و748.9 مليار درهم حتى نهاية يونيو الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي.

وبحسب المسح، جاء بنك أبوظبي الأول في الصدارة من حيث قيمة الأصول مع وصولها إلى 691.65 مليار درهم بنهاية النصف الأول بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بنحو 668.9 مليار درهم في أواخر العام الماضي، بينما حل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثاني بأصول بلغت 477.5 مليار درهم بنمو قدره 1.52%، وجاء ثالثاً بنك أبوظبي التجاري مع وصول إجمالي أصوله إلى 271.7 مليار درهم بزيادة 2.5%.

وفى المركز الرابع جاء بنك دبي الإسلامي مع ارتفاع أصوله بنسبة 4% من 207.3 مليارات درهم وصولاً إلى 215.6 مليار درهم، تبعه بنك المشرق بأصول بلغت 127 مليار درهم بنمو 1.45%، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بأصول 122.9 مليار درهم، تبعهم بنك الاتحاد الوطني بأصول 100.57 مليار درهم وبنك دبي التجاري بأصول 70.4 مليار درهم ثم «الإمارات الإسلامي» بأصول 61.8 مليار درهم.

وزادت أصول بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 5.2% إلى 51.06 مليار درهم، كما ارتفعت أصول مصرف الشارقة الإسلامي بنحو 11.8% من 38.28 مليار إلى 42.8 مليار درهم، وزادت أصول بنك الفجيرة الوطني بنسبة 3.92% إلى 38.09 مليار درهم.

ووصلت أصول بنك الشارقة إلى 29.6 مليار درهم، وزادت أصول مصرف عجمان بنحو 3.3% إلى أكثر من 20 مليار درهم، وبلغت أصول البنك التجاري الدولي نحو 20.6% ونحو 20.18 مليار للبنك العربي المتحد، وارتفعت أصول بنك أم القيوين بمقدار 3.6% لتبلغ 14.6 مليار درهم.