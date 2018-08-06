تباين أداء أسواق الأسهم وانخفاض السيولة

المصدر: Ⅶأبوظبي ــ رامي سميح

تباين أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم مع استقرار غالبية الأسهم من دون تغيير، فيما انخفضت السيولة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر بختام تعاملات أمس مع ترقب المستثمرين لإفصاح الشركات القيادية عن نتائجها المالية للنصف الأول ولا سيما في القطاع العقاري.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 2977.89 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والتأمين والنقل والسلع، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 5.12 نقاط أو ما نسبته 0.11% ليصل إلى 4806.3 نقاط من انخفاض أسهم العقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 78 مليون درهم، موزعة بواقع 43.3 مليوناً في دبي، و35 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 47.7 مليون سهم، منها 31.45 مليون سهم في دبي، و16.24 مليون سهم في أبوظبي، عبر 1216 صفقة.

العقار

وجاء صعود سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.31% مع صعود «إعمار العقارية» 0.75% و«دريك آند سكل» 1.42% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«إعمار مولز» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.28%، كما ارتفع قطاع النقل 1.7% مع صعود سهم «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 2%.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.24% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 0.31% و«شعاع كابيتال» 3.7% واستقرار «دبي للاستثمار».

وهيمن سهم «جي إف إتش» على النشاط في سوق دبي بسيولة 7.8 ملايين درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 7 ملايين درهم، تلاه سهم «أرامكس» مستقطباً نحو 4.6 ملايين درهم. وتصدر سهم «مجموعة السلام القابضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.01% إلى 0.39 درهم، فيما سجل سهم «دبي للمرطبات» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.92% إلى 11.05 درهماً.

البنوك

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.06% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.37% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.39%، في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 0.67% مع انخفاض سهم «الدار» 0.49%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.29% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.31% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.2% واستقرار سهمي «دانة غاز» و«طاقة».

وحل سهم «اتصالات» في صدارة الأنشط بسوق العاصمة بسيولة 8.78 ملايين درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 8.28 ملايين درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بتداولات بـلغت 4.34 ملايين درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.5% إلى 1.31 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.06% إلى 1.71 درهم.

الأجانب

ومالت تعاملات الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم، منها 2.27 مليون درهم للعرب، و2.35 مليون للخليجيين، و600 ألف درهم للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 15 مليوناً، منها 7 ملايين درهم في أبوظبي، و8 ملايين درهم في دبي.

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انخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 أمس بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.11 نقاط إلى 3263.23 نقطة، بعد تداول 326.4 ألف سهم بقيمة 296.8 ألف دولار من خلال 22 عملية، وفي سوق العقود المستقبلية جرى التداول على عقود «إعمار العقارية» فقط لترتفع بنسبة 0.71% بعد تداول 850 عقداً بقيمة 453.98 ألف درهم من خلال 3 عمليات.

Ⅶإفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمتس الأربعاء لمراجعة القوائم المالية المرحلية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018.

أظهرت البيانات المالية لشركة الوطنية للتأمينات العامة ارتفاع أرباحها في نهاية النصف الأول بنسبة 1.4% إلى 17.4 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 17.14 مليون درهم بالفترة المقابلة من 2017.

يعقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتماعاً الأربعاء لمناقشة القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، ومشروعات الشركة.

يجتمع مجلس إدارة شركة ديجيتال سيرفيس القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت الأربعاء لمناقشة المعلومات المالية المرحلية المجمعة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018.

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة ببورصتي دبي والكويت أن مجلس إدارتها سيجتمع الأربعاء لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

تراجعت خسائر شركة الفردوس القابضة بنسبة 12.5% لتبلغ 1.85 مليون درهم في 30 يونيو 2018 مقابل خسائر بنحو 2.11 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعينت الشركة رياض فاليا كيوتيل بمنصب المدير العام بعد قبول استقالة سميا كوتي من المنصب ذاته.

يجتمع مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» في 12 أغسطس للنظر في تقرير الإدارة عن سير العمل بالشركة خلال النصف الأول والاطلاع على مسودة الميزانية العمومية عن الفترة ذاتها.

يجتمع مجلس إدارة شركة «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» في 8 أغسطس الجاري للمصادقة بالتمرير على البيانات المالية عن الربع الثاني من العام الجاري.