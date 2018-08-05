200 شركة لإدارة الأصول ضمن «دبي المالي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

انضمت شركة «فيديليتي إنترناشيونال»، المسجلة باسم «إف آي إل ديستريبيوترز إنترناشيونال ليميتد»)، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، إلى قطاع إدارة الثروات والأصول المتنامي في مركز دبي المالي العالمي الذي يضم حالياً نحو 200 شركة مرخصة لإدارة الأصول.

وتأسست شركة «فيديليتي إنترناشيونال» منذ 49 عاماً، وتدير اليوم أصولاً بقيمة 430 مليار دولار لصالح 2.2 مليون عميل في كل من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الجنوبية.

جاذبية

وفي هذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعد فيديليتي إنترناشونال إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الرائدة على مستوى العالم، ويسعدنا أن نرحب بانضمامها إلى المركز كأحدث علامة تجارية مالية تنضم إلى قطاع إدارة الأصول والثروات، متسارع النمو في مركز دبي المالي العالمي. ولا شك أن اختيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى للمركز مقراً إقليمياً لها يؤكد مدى جاذبية بيئته التنظيمية واعتماده أرقى المعايير القانونية الدولية، إلى جانب ما يوفره من بنية تحتية حديثة وعالية الكفاءة، فضلاً عن احتضانه قاعدة كبيرة ومتنامية من الكفاءات والخبرات المتخصصة في القطاع المالي».

150 شركة

وشهد عام 2018 زيادة كبيرة في عدد الشركات الراغبة بتأسيس مكاتب لها في مركز دبي المالي العالمي. فخلال النصف الأول من العام، تم منح تراخيص لأكثر من 150 شركة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 2003 شركات، ما يمثل زيادة بنسبة تفوق الـ 14% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق. ومن أبرز المؤسسات المالية الكبرى التي انضمت حديثاً إلى المركز منذ بداية العام وحتى اليوم «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» و«بيركشاير هاثاوي سبيشالتي إنشورانس». كما أعلن مصرف «ماي بنك» الماليزي الإسلامي عن نيته إطلاق عملياته في مركز دبي المالي العالمي قريباً.

وحصلت «فيديليتي» على الترخيص اللازم من «سلطة دبي للخدمات المالية»، ما سيمكنها من إدارة قطاعها المتخصص بإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا من مركز دبي المالي العالمي.