369 مواطناً ومواطنة يتلقون عروض عمل

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 369 مواطناً ومواطنة تلقوا عروض عمل وترشحوا لشغل الوظائف لدى 31 شركة شاركت في يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين الأسبوع الماضي في أبوظبي بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف ضمن مبادرة مسرعات التوطين النوعي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاع المالي والمصرفي والشركات العاملة في هذا القطاع وذلك بهدف توفير 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم.

788 مشاركاً

وأوضح ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ووكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة «أن نحو 788 مواطناً ومواطنة شاركوا في اليوم المفتوح للتوظيف الذي عرضت خلاله الشركات المشاركة نحو 320 فرصة وظيفية لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس وفي مختلف التخصصات الوظيفية في القطاع المالي والمصرفي».

وقال «إن المعنيين في الشركات المشاركة أجروا 856 مقابلة وظيفية للباحثين عن العمل حيث نتج عن هذه المقابلات تلقي 369 مواطناً ومواطنة عروض عمل وترشحوا لشغل الوظائف لدى الشركات المعنية التي ستجري مفاضلة بينهم تمهيداً لإبرام عقود العمل مع الذين يقع عليهم الاختيار وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارة».

اجتياز المقابلات

وأشار العوبد إلى أن 419 مواطناً ومواطنة من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم حيث يجري التواصل مع الشركات المعنية لمعرفة أسباب ذلك وبالتالي إشراك هؤلاء المواطنين والمواطنات في البرامج التي تنظمها الوزارة للتأهيل والتدريب بما يجعلهم قادرين على اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلاً.