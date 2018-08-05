«موارد للتمويل» تدعم «فالك طيب» بشراكة مع «لويلوجيك»

المصدر: دبي ـ البيان

عقدت مجموعة شركات موارد للتمويل اتفاقية شراكة مع «لويلوجيك»، تمنح بموجبها لحاملي بطاقة «فالك طيب» الائتمانية، والتي تصدرها موارد للتمويل لعملائها من خلال برنامج الولاء، الدخول على برنامج «أكروو»، والذي يعد من أكبر المنصات الإلكترونية لمواكبة التوجهات الحديثة للمتسوقين إلكترونياً وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، ومن ثم إتمام عمليات الشراء لأشهر العلامات التجارية، وصفقات «قروب-أون» والمنتجات المرغوبة بأسعار تنافس كافة المواقع المماثلة، إذ تعد بطاقة «فالك طيب» الائتمانية البداية لمرحلة تسوق جديدة، تمنح حاملها من عملاء موارد للتمويل أيضاً فرصة الحصول على مبالغ نقدية مكتسبة من النقاط تضاف على رصيد بطاقته.

وأكدت رحاب لوتاه رئيسة الأعمال التجارية للشركات المتوسطة والصغيرة بمجموعة شركات موارد للتمويل، حرص موارد للتمويل على إتمام هذه الشراكات والصفقات التي من شأنها أن تقدم نهجاً مبتكراً وحلولاً أفضل لعملائها، لافتة إلى أن نجاح المتاجر الإلكترونية يتوقف على الاستمرار في توفير الراحة واختصار الوقت على المتسوق، ومن ثم يعزز الشفافية وبالتالي اكتساب ثقة المتسوقين، ومن هنا كانت شراكتنا مع «لويلوجيك» من خلال برنامجها «أكروو» وما يقدمه لعملاء موارد من إمكانية تقديم مكافآت أعلى مقابل الإنفاق اليومي للعملاء.

وأوضحت أن ما يميز بطاقة «فالك طيب» واستخدامها عبر برنامج «أكروو» عن مثيلاتها في السوق، أن حاملي بطاقة «فالك طيب» يحصدون أضعافاً مضاعفة من النقاط مما تحصله بطاقة أخرى بالسوق، تصل إلى ما يوازي 90% ضعفاً من النقاط تضاف إلى رصيدهم بالبطاقة الائتمانية، وذلك وفق نوعية المنتج والمتجر الذي تم التعامل معه.

وقال دومينيك هوفر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لويلوجيك»: سوف يجد أعضاء «فالك طيب» المزيد من الخيارات لجمع نقاط ولاء إضافية بطريقة ملائمة ومناسبة لهم. وستعمل «أكروو» على تعميق مشاركة الأعضاء في البرنامج، مما سيخلق المزيد من الولاء للعلامة التجارية وقيمتها على المدى القصير والطويل.