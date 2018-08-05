«المركز»: أرباح قوية للبنوك الخليجية الرئيسة في الربع الثاني

المصدر: الكويت - كونا

أكدت شركة المركز المالي الكويتي أمس أن البنوك الخليجية الرئيسة حققت أرباحاً قوية للربع الثاني من 2018، وتعززت ربحية البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة بارتفاع أسعار الفائدة وصحوة في الأنشطة الاقتصادية مع زيادة الإنفاق الحكومي.

وأفادت بأن بداية تعاملات النصف الثاني من 2018 شهدت أداء إيجابياً على مستوى السوق الكويتية والخليجية، إذ استمرت في تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت الشركة في تقريرها المتخصص حول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السوق الكويتية سجلت أداء إيجابياً إذ ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.7% لترفع مكاسبها منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 9.6%.

وأفادت بأن أداء مؤشر (ستاندرد أند بورز) في دول مجلس التعاون الخليجي جاء مدعوماً بالأداء الجيد للأسهم المصرفية في المنطقة .

وبينت أن مؤشر (مورغان ستانلي) للأسواق الناشئة ونظيره العالمي سجلا أداء إيجابياً لهذا الشهر إذ تقدم مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 1.7% و(مورغان ستانلي) العالمي بنسبة 3.1%.