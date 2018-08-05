97 % ارتفاع أرباح بنك «وربة» النصفية

المصدر: الكويت - كونا

أعلن بنك «وربة» الكويتي تحقيقه 5.198 ملايين دينار كويتي (نحو 17 مليون دولار) أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.645 مليون دينار (نحو 8.5 ملايين دولار) في الفترة ذاتها من عام 2017 بنسبة زيادة 97 %.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبد الوهاب الحوطي، في تصريح صحفي أمس: إن هذه الأرباح جاءت نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، إذ بلغت 40.073 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار) بارتفاع نسبته 52 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وأضاف الحوطي أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة نمو 35 % وبلغت 22.837 مليون دينار (نحو 75 مليون دولار) مع نهاية النصف الأول من عام 2018 مقابل 16.937 مليون دينار(نحو 56 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2017.

وذكر أن إجمالي أصول البنك ارتفع ليبلغ 1.945 مليار دينار (نحو 6.6 مليارات دولار) في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً مسجلة 1.386 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) بنسبة زيادة 22 % عن النصف الأول من عام 2017.

وأشار إلى أن نسبة التمويل المتعثر في البنك ونتيجة لجودة المحفظة التمويلية بلغت 1.45 % كما في نهاية النصف الأول من عام 2018.