أداء قوي للأسواق الإماراتية عربياً في يوليو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

حققت الأسهم الإماراتية مكاسب قياسية في يوليو الماضي تخطت 38 مليار درهم، ما وضعها ضمن أكثر الأسواق العربية تحقيقاً للمكاسب مع وصول المؤشرات الرئيسة لمستويات هي الأعلى في 3 سنوات في ظل التفاؤل بنتائج الشركات والبنوك إلى جانب قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 6.6% تلاه سوق دبي المالي بمكاسب 4.8%، ثم بورصة تونس مرتفعة بنحو 4.3%، فيما زادت بورصة البحرين بنسبة 3.6% والكويت بنسبة 1.4% والعراق بنسبة 0.58%.

وفي المقابل، تراجعت بورصة مسقط خلال تداولات الشهر الماضي بنسبة 5.14% وهبطت بورصة مصر بنحو 4.7%، ونزلت بورصة الأردن بنسبة 3.02% والمغرب بنسبة 1.12% وفلسطين 0.68% والسعودية 0.23%.

أبوظبي

وزاد سوق أبوظبي بنحو 300 نقطة أو ما نسبته 6.57%، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2016، ليصل إلى 4859.45 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات بدعم الصعود القوي لأسهم البنوك والاتصالات والاستثمار.

وارتفع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 11.9% بعدما وصل صافي أرباح المجموعة إلى 6.1 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.08 درهم

كما زاد سهم «اتصالات» 7.4%، مع صعود أرباح المجموعة بنسبة 6% إلى 4.3 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017.

دبي

وصعد سوق دبي المالي بنسبة 4.78% أو ما يعادل 134.95 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو 2017، ليغلق عند 2955.95 نقطة بعد تراجعات استمرت خمسة أشهر متتالية، مستمداً الدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والاستثمار. وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 7.3%، وزاد «دبي للاستثمار» 6.3% مع تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت 491 مليون درهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، بزيادة قدرها 11 مليون درهم، مقارنة مع 480 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

الكويت

ارتفع المؤشر العام للبورصة الكويتية بنسبة 5.67% إلى 5167.59 نقطة وزاد المؤشر الرئيس بنحو 1.43% إلى 4932.98 نقطة، وربح المؤشر الأول ما نسبته 8% ليصل إلى 5296.99 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للبورصة في الشهر الماضي نحو 5.13 مليارات دولار، أو ما نسبته 5.8% لتصل إلى 28.49 مليار دينار، وزادت أحجام التداول بنسبة 186.6% إلى 2.92 مليار سهم، وارتفعت السيولة بنحو 161.6% إلى 633.36 مليون دينار، فيما وصلت الصفقات إلى 126.51 ألف صفقة.

البحرين

وارتفعت بورصة البحرين خلال يوليو الماضي بنسبة 3.61% بمكاسب سوقية وصلت إلى 270 مليون دينار ليصل رأس المال السوقي بنهاية الشهر إلى 8.3 مليارات دينار.

وارتفعت السيولة إلى 31.49 مليون دينار، من خلال التداول على 149.34 مليون سهم، وجاءت مكاسب السوق مع ارتفاع قطاع البنوك بنحو 6.97%، بدعم من «الأهلي المتحد» مع ارتفاعه 15%، كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.89%، بدعم سهم «جي إف إتش المالية» بنحو 5.6%.

السعودية

انخفضت بورصة السعودية بنسبة 0.23%، أو ما يعادل 19.4 نقطة، لتصل إلى 8294.8 نقطة، فيما تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.69 مليار ريال لتصل إلى 1.97 تريليون ريال.

وغلب اللون الأحمر على أداء 16 قطاعاً، يقودها قطاع إنتاج الأغذية مع انخفاضه بنسبة 9.7%، ثم النقل بنسبة 8%، فيما ارتفعت 4 قطاعات تصدرها الإعلام بنحو 9.6%، ثم الأدوية بنسبة 2.8%، والبنوك بنسبة 2.5%، والمواد الأساسية بنحو 0.8%.

عمان

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي بنسبة 5.14% إلى 4336.5 نقطة بضغط من التراجع الجماعي لمؤشراته القطاعية، وخسرت القيمة السوقية للأسهم ما نسبته 0.91% تعادل 160.15 مليون ريال عماني لتصل إلى 17.463 مليار ريال.

وهبط مؤشر قطاع الصناعة 8.11%، مع تراجع سهم «فولتامب للطاقة» 18.62% و«ريسوت للأسمنت» 18.46%، كما هبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 4.52%، بضغط انخفاض «الأنوار القابضة» 15.63%، و«بنك صحار» 10.22%. وتراجع مؤشر الخدمات بنسبة 3.93%، مع هبوط «الجزيرة للخدمات» 27.74%، و«مسقط للغازات» 11.64%. ونشطت التداولات في الشهر الماضي حيث ارتفع الإحجام بنسبة 8.23% إلى 215.17 مليون سهم، مقابل 198.81 مليون سهم، فيما زادت السيولة 57.8%، إلى 56.92 مليون ريال، مقابل 36.08 مليون ريال خلال يونيو الماضي.

أظهرت تعاملات غير الأردنيين ببورصة عمَّان، خلال شهر يوليو الماضي، توجههم للشراء بمحصلة بلغت 30 مليون دينار.

وبلغت قيمة مشتريات غير الأردنيين خلال الشهر 39.9 مليون دينار، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم 9.9 ملايين دينار.

وعلى مستوى 7 أشهر منذ بداية العام الجاري، اتجهت تعاملات غير الأردنيين لشراء الأسهم ببورصة عمان بصافي 16.3 مليون دينار، حيث بلغت قيمة مشترياتها 259.4 مليون دينار، مقابل مبيعات بقيمة 243.1 مليون دينار.

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وذكرت بورصة عمَّان في بيان، أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة بالبورصة بلغت في نهاية يوليو الماضي 49% من إجمالي القيمة السوقية، فيما شكلت مساهمة العرب 35.5% منها، وتبقى للأجانب «غير العرب» 13.5% من إجمالي القيمة السوقية.