المؤسسات تقتنص الفرص في أسواق الأسهم المحلية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

كثّف الأجانب مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي مع سعيهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق، خصوصاً أسهم الشركات القيادية والبنوك التي حققت أرباحاً نصفية فاقت التوقعات.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 124.7 مليون درهم، في المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 124.7 مليون درهم، منها نحو 117.8 مليوناً للمواطنين و4.7 ملايين للخليجيين ومليونا درهم للعرب. وفي سوق دبي، مال المستثمرون الأجانب أيضاً نحو الشراء، بصافي استثمار 29.1 مليون درهم محصلة شراء.