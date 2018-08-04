7 بنوك إماراتية بين أكبر 25 إقليمياً

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

جاءت 7 بنوك إماراتية بين أكبر 25 مصرفاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً بين أكبر 1000 بنك عالمي حسب قائمة مجلة «ذا بنكر» الدولية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز.

واحتل بنك أبوظبي الأول المركز الأول في المنطقة (81 عالمياً)، وبنك الإمارات دبي الوطني الخامس إقليمياً (109 عالمياً)، ثم «أبوظبي التجاري» في المرتبة 11 إقليمياً (165 عالمياً)، و«دبي الإسلامي» 14 إقليمياً (193 عالمياً).

وجاء بنك المشرق في المركز 18 إقليمياً (234 عالمياً)، وبنك الاتحاد الوطني في المركز 20 إقليمياً (243 عالمياً)، و«أبوظبي الإسلامي» في المرتبة 25 إقليمياً (272 عالمياً).

وتصنف المجلة العالمية أكبر 1000 بنك في العالم على أساس رأسمال البنك من الطبقة الأولى.