3.17 مليارات درهم أرباح «إيكويت للبتروكيماويات» النصفية بنمو 56 %

المصدر: الكويت - البيان

ارتفعت أرباح مجموعة إيكويت، المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات، بنسبة 75% خلال الربع الثاني من العام 2018، لتصل 427 مليون دولار (1.57 مليار درهم)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. وارتفعت الأرباح الصافية للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 56% لتصل إلى 862 مليون دولار (3.17 مليارات درهم)، مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.

وذكرت الشركة في بيان، أن مجموعة إيكويت حققت 1.26 مليار دولار من ناحية مجموع العوائد للربع الثاني من العام 2018، بزيادة قدرها 37.5 % عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت إلى 570 مليون دولار، أي بنسبة 48.7% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بمبلغ 383 مليون دولار للربع للثاني من العام 2017.

وعلى مستوى النصف الأول من 2018، حققت المجموعة نتائج إيجابية، تتمثل في وصول الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.15 مليار دولار، بزيادة توازي 34% عن الفترة نفسها في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لإيكويت الدكتور راميش راماجندران: «خلال الربع الثاني من العام 2018، استطاعت المجموعة تحقيق نتائج أفضل بسبب ارتفاع عوائد مبيعات مادة الإيثيلين جلايكول في مختلف أنحاء العالم، وذلك جنباً إلى جنب مع التحسن الملموس في أسواق مواد البولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين».

وأضاف: «لا شك أن حصد ثمار ارتفاع عوائد المبيعات يستلزم مجموعة من العوامل، فقد واصلت المجموعة التميز في العمليات التشغيلية مع التركيز على السلامة التي تمثل أولوية قصوى لنا في مختلف الدول التي تضم مجمعاتنا الصناعية».