المصدر: مسقط - البيان

خالف الأجانب توجهات باقي المستثمرين في سوق مسقط، بنهاية الأسبوع الماضي، محققين محصلة بيعية قيمتها 453.06 ألف ريال. وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات الأجانب 882.28 ألف ريال، مقابل مشتريات قيمتها 429.22 ألف ريال.

واتجه العُمانيون والعرب والخليجيون لشراء الأسهم خلال تعاملات الأسبوع في سوق مسقط. حيث بلغت المحصلة الشرائية للعمانيين خلال الأسبوع 372.07 ألف ريال، حيث اقتربت القيمة الإجمالية لمشترياتهم من 7.3 ملايين ريال، مقابل مبيعات قيمتها 6.92 ملايين ريال.

كما بلغت المحصلة الشرائية الأسبوعية للعرب 42.65 ألف ريال، إثر مشتريات بقيمة 87.36 ألف ريال، مقابل مبيعات قيمتها 44.72 ألف ريال. ووصلت المحصلة الشرائية للخليجيين 61.08 مليون ريال 38.35 ألف ريال.