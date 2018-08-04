البنوك التقليدية تُخفض تمويلاتها للأفراد 1 %

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

خفضت البنوك التقليدية تمويلاتها للأفراد بنسبة 1% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما رفعتها البنوك الإسلامية بنحو 1.5%، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات، أن تمويلات البنوك التقليدية للأفراد انخفضت إلى 206.7 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 208.8 مليارات درهم في ديسمبر 2017 بانخفاض قدره 2.1 مليار درهم خلال 6 أشهر، فيما ارتفعت تمويلات البنوك التقليدية للقطاع الخاص إلى 825.3 مليار درهم بزيادة تعادل 19.7 مليار درهم أو 2.4% وذلك مقارنة بنحو 805.6 مليارات درهم في نهاية العام الماضي.

بينما في المقابل، رفعت البنوك الإسلامية تمويلاتها للأفراد إلى 130.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 128.7 ملياراً في ديسمبر 2017 بزيادة 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت تمويلات البنوك الإسلامية للقطاع الخاص إلى 292.1 مليار درهم بزيادة تعادل 11.3 مليار درهم أو 4% وذلك مقارنة بنحو 280.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووصلت تمويلات المصارف الإسلامية للقطاع التجاري والصناعي إلى نحو 161.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 158 ملياراً في مايو السابق عليه، بينما بلغت تمويلات المصارف التقليدية للقطاع ذاته نحو 618.6 مليار درهم مقابل 616.5 ملياراً في مايو الماضي.