الأسواق تتراجع على وقع ضغوط جني أرباح

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس في ظل عمليات جني أرباح بعد مكاسب قوية في الشهر الماضي على وقع النتائج القوية للبنوك والشركات القيادية، فيما لا تزال السيولة تراوح مكانها مع بقائها دون 250 مليون درهم. وهبط سوق دبي بنسبة 0.15%، أو ما يعادل 4.6 نقاط ليستقر عند 2973.94 نقطة مع تراجع أسهم العقار، وفقد سوق أبوظبي نحو 34 نقطة، أو ما نسبته 0.7% ليغلق عند 4811.42 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 239 مليون درهم موزعة بواقع 141.5 مليوناً في أبوظبي و97.4 مليوناً في دبي، وجرى تداول 108.13 ملايين سهم منها 39.28 مليوناً في أبوظبي و68.8 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 1952 صفقة.

العقار

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.68%، مع هبوط سهم «إعمار العقارية» 0.74% و«دريك آند سكل» 3.49% و«ديار» 1.63% و«إعمار مولز» 1.44% و«الاتحاد العقارية» 1.11% و«آرابتك القابضة» 1.01%. وهبط قطاع البنوك 0.15%، مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.47%، وحد صعود «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% من وتيرة هبوط القطاع، كما تراجع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.07% مع انخفاض «سوق دبي المالي» بنسبة 0.51%.

وهيمن سهم «دبي الإسلامي» على تداولات سوق دبي بسيولة 22.4 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بـ11.6 مليون درهم، و«جي إف اتش» بنحو 10.12 ملايين وأغلق منخفضاً 0.7%، وكان «دريك آند سكل» الأكثر انخفاضاً بين الأسهم، فيما كان «أرامكس» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.45% إلى 4.5 دراهم.

البنوك

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع نزول قطاع البنوك بنسبة 0.58% لهبوط سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.74% و«بنك الاستثمار» 9.33%، فيما صعد مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 2.5% و«الاتحاد الوطني » 1.14% و«أبوظبي الإسلامي» 0.77% و«أبوظبي التجاري» 0.14%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.17% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما أغلق قطاع العقارات على انخفاض هامشي بنسبة 0.02% مع هبوط سهم «إشراق العقارية» بنسبة 1.64% واستقرار «الدار» دون تغيير.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات في سوق العاصمة مستقطباً نحو 57.3 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة بلغت 27.2 مليون درهم، تلاه «دار التمويل» بتداولات بلغت قيمتها 17.7 مليون درهم، وكان «بنك الاستثمار» الأكثر تراجعاً، فيما حقق «الشارقة للإسمنت» أكبر نسبة صعود بنحو 9.38% إلى 1.05 درهم.

وجري التداول في بورصة ناسداك دبي، أمس، على 1.57 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دولار من خلال 104 عمليات، وفي سوق العقود المستقبلية جرى تداول 650 عقداً بقيمة 239.56 ألف درهم من خلال 3 عمليات، وارتفعت عقود «اتصالات» بنسبة 1.18%، فيما هبطت عقود «إعمار» 0.74% واستقرت عقود «دبي للاستثمار» دون تغيير.

توعية

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المتعاملين عند اتخاذ قرار استثماري بالحرص على الاطلاع على الإفصاحات الدورية للقوائم المالية للشركات المدرجة وخصوصاً قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق المساهمين.

Ⅶإفصاحات

قفزت أرباح «تكافل الإمارات - تأمين» بنسبة 153.12% إلى 2.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأرباح قيمتها 944.66 ألف درهم للفترة المقابلة من العام الماضي.

يناقش مجلس إدارة «العربية للطيران» الخميس المقبل البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري.

يعتمد مجلس إدارة «يونيكاي للأغذية» قراراً، الاثنين المقبل، بتمرير البيانات المالية للربع الثاني من 2018.

يجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار، الأربعاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني للسنة المالية 2018.

يعقد مجلس إدارة «أورينت يو إن بي تكافل» اجتماعاً، الاثنين المقبل، لإقرار النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018.

كشفت «الصفوة مباشر للخدمات المالية» عن اعتماد مجلس إدارتها الاستقالة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم: مسعد فارق، ورشيد محمد البلاع، وعلي البلاع، ومحمد أبو زايدة، وذلك للتوافق مع قرارات الجمعية العمومية بشأن خفض عدد مقاعد مجلس الإدارة لتصبح 5 مقاعد.

حققت «الوطنية الدولية القابضة»، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، أرباحاً قيمتها 1.3 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام مقابل أرباح 1.2 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، بارتفاع نسبته 10.8%.

أظهرت نتائج «دبي للتأمين» ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.2% إلى 29 مليون درهم مقابل 26 مليوناً للأشهر الستة الأولى من 2017.

انخفضت أرباح شركة «الخليج للمشاريع الطبية» إلى 39.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 1.42 مليار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

تحولت شركة «أسمنت رأس الخيمة» إلى الربحية بعد تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 6.9 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بنحو 2.12 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

أعلنت شركة «المستثمر الوطني» عن وفاة أحمد محمد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

انخفضت أرباح شركة «الخليج الاستثمارية» إلى 4.04 ملايين درهم في النصف الأول، بتراجع قدره 72% عن أرباح بلغت 14.5 مليون في الفترة المقابلة من 2017.