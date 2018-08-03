3 مليارات درهم مكاسب أسهم دبي بفضل العقار والبنوك

المصدر: Ⅶأبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسهم سوق دبي المالي 3 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي بدعم عمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، بينما تراجع سوق أبوظبي مع تعرض أسهمه لعمليات جني أرباح مستحقة بعد سلسلة مكاسب كبيرة.

واستمر سوق دبي في صعوده للأسبوع الخامس على التوالي بعدما ارتفع بنسبة 0.85% أو ما يعادل 25.14 نقطة ليستقر عند 2973.94 نقطة محاولاً الاقتراب من الحاجز النفسي الهام 3 آلاف نقطة مع صعود قطاع البنوك بنسبة 1.1% والعقارات 0.98% بينما انخفض الاستثمار بنحو 0.15%.

وفقد سوق أبوظبي نحو 32.8 نقطة أو ما نسبته 0.68% في أول تراجع أسبوعي بعد صعود 5 أسابيع متتالية ليغلق عند 4811.42 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 1.2% والطاقة 1.25% والبنوك 0.5%، بينما ارتفع الصناعة وحيداً بنسبة 0.4%.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين في الأسبوع الماضي إلى 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 774.6 مليوناً في دبي و694.05 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 732.2 مليون سهم منها 532.12 مليوناً في دبي و200.08 مليون في أبوظبي من خلال 12.108 ألف صفقة منفذة.