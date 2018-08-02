أسهم دبي تستهل أغسطس بمكاسب 2.4 مليار درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

استهلّت أسهم سوق دبي أول تداولات أغسطس بمكاسب سوقية ناهزت 2.4 مليار درهم بدعم رئيس من الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، بينما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح جزئية بعد مكاسب ضخمة الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.76% أو ما يعادل 22.6 نقطة ليستقر عند 2978.54 نقطة بفضل مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما فقدت بورصة العاصمة نحو 14 نقطة أو ما نسبته 0.29% لتغلق عند 4845.35 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين.

وعاودت سيولة الأسواق الانخفاض دون 300 مليون درهم لتبلغ نحو 228.46 مليوناً، موزعة بواقع 99.3 مليوناً في دبي، و129.2 مليوناً في أبوظبي، وتداوَل المستثمرون على 93.7 مليون سهم، منها 57.16 مليوناً في دبي، و36.53 مليوناً في أبوظبي، حيث ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وتراجعت أسهم 19 شركة فيما استقر 15 سهماً دون تغيير.

العقار

وقاد ارتفاع قطاع العقار صعود سوق دبي بنسبة 1.32% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.7% و«إعمار للتطوير» 0.98% و«أرابتك» 0.51% و«دريك آند سكل» 1.23% و«إعمار مولز» 2.45% و«الاتحاد العقارية» 0.98% و«ديار» 0.23%، فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.72% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.19% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.56% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 0.5% و«سوق دبي المالي» 1.03%، بينما انخفض قطاع النقل 0.81% مع هبوط «العربية للطيران» 1.87% و«الخليج للملاحة» 0.63%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات في دبي بسيولة 21.3 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 17 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 10 ملايين درهم، وكان «إعمار مولز» الأكثر صعوداً بنسبة 2.45% إلى 2.09 درهم، فيما جاء «السلام القابضة» في صدارة المتراجعين بنسبة 5.6% إلى 36 فلساً.

البنوك

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.17% بعد تراجع «بنك الاستثمار» 10% و«الاتحاد الوطني» 0.29% فيما قلص سهما «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» من خسائر القطاع بعد استقرار الأول وارتفاع الأخير 1.27%.

كما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 1.15% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، في المقابل ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.27% مع صعود «الدار» 0.49% واستقرار «إشراق»، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.21% بعد ارتفاع «دانة غاز» 1.83% و«أدنوك للتوزيع» 1.21%.

وتصدر «اتصالات» النشاط في سوق العاصمة بقيمة 44 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 28 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» مستقطباً نحو 15.2 مليون درهم، وكان سهم «بلدكو» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6% إلى 53 فلساً، فيما جاء «بنك الاستثمار» على رأس المتراجعين بنسبة 10% إلى 2.25 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في السوقين، أمس، بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 25 مليوناً للأجانب، و5 ملايين للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 28 مليون درهم للمواطنين، ومليونا درهم فقط للخليجيين. ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 30 مليون درهم محصلة شراء، منها 15 مليون درهم في أبوظبي، و15 مليون درهم في دبي.

3283

ارتفع مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 بنسبة 0.12% أو ما يعادل 4 نقاط، ليغلق عند 3283 نقطة بعد تداول 99.15 ألف سهم بقيمة 1.47 مليون دولار من خلال 57 عملية. وتباين أداء العقود المستقبلية بعد التداول على 1.7 ألف عقد بقيمة 1.06 مليون درهم، وارتفعت عقود «دبي الإسلامي» 1.17% و«إعمار العقارية» 1.68%، بينما تراجعت عقود «اتصالات» 1.18% و«أبوظبي الأول» 0.01%.



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