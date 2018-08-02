أدا قياسي لـ«دبي للذهب»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استهلت بورصة دبي للذهب والسلع النصف الثاني من 2018 بقوة مسجلةً معدل اهتمام مفتوح بلغ 323.477 عقداً في يوليو وهو أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 29 % مقارنة مع أعلى مستوياته في 2017. وبلغت أحجام التداول الإجمالية لشهر يوليو 1.894.155 عقد بقيمة 38.49 مليار دولار وبزيادة 36 ٪ على أساس سنوي. وكانت العقود الآجلة لذهب شنغهاي والعقود الآجلة لليوان الصيني هي فئات الأصول الأفضل أداءً خلال يوليو، مسجلةً نمواً شهرياً 71 و 64 % على التوالي كما سجل عقد ذهب دبي الهند أداءً مميزاً محققاً نمواً 99 % على أساس سنوي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة: «بعد أدائها المذهل في النصف الأول حققت البورصة عدداً من الإنجازات المهمة في يوليو بدءاً من تسجيل معدلات اهتمام مفتوح استثنائية مروراً بتوسيع سلة ضماناتنا بالشراكة مع ستاندرد تشارترد». وواصلت منتجات الروبية الهندية وعقود الآجلة للعملات الرئيسية الست G6 نموها في يوليو وارتفع حجم تداول عقود الروبية الهندية 34 % على أساس سنوي.