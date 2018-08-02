20 % نمو أرباح أرامكس النصفية إلى 225.7 مليوناً

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلنت شركة أرامكس ارتفاع الأرباح الصافية للشركة خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة 20% لتصل إلى 225.7 مليون درهم مقارنةً بـ188.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2017.

ونمت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثاني بنسبة 26% لتصل إلى 122 مليون درهم مقارنةً مع 97 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 7% لتصل إلى 1,232 مليون درهم مقارنةً مع 1,147 مليون درهم في الفترة نفسها من 2017. كما سجّلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول نمواً بنسبة 7% لتصل إلى 2,422 مليون درهم مقارنةً مع 2,253 مليونا خلال الفترة نفسها من 2017.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: تعزى النتائج المالية القوية خلال الربع الثاني بشكل كبير إلى زيادة الطلب على مجموعة الخدمات التي تقدمها معظم وحدات عملياتنا، ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة أعمالنا.

وفي ضوء استمرار النمّو في أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً، تمكّنا من مواصلة الاستفادة من هذا التوجّه عبر ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة قدراتنا على صعيد خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، بالإضافة إلى إثراء تجربة عملائنا من خلال تطوير وتحسين خدماتنا بشكل أكبر. كما سجّلت عملياتنا في مجال خدمات الشحن نمواً جيداً، لا سيما تلك الموجّهة لقطاع النفط والغاز والتي نمت إيراداتها بنسبة تتجاوز 10 % خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، سنواصل العمل على تنفيذ خطة التحوّل الرقمي، وأنا على ثقة بأن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على أدائنا المالي كما ستمكننا من تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية وتحسين إجراءاتنا من خلال خفض التكاليف من جهة، وتعزيز مرونتنا من جهة أخرى، مما سيسهم في نهاية المطاف في توفير تجربة أفضل لعملائنا ودعم نمو أرباحنا الصافية.

وقال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في أرامكس: نجحنا خلال هذا العام في تحسين خدماتنا بشكل كبير واختصار المدة الزمنية اللازمة لنقل الطرود على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يمثّل ثمرة مباشرة لاستثماراتنا في تعزيز قدراتنا في مجال التوصيل وجهودنا المبذولة لإبرام شراكات استراتيجية قويّة من أجل الارتقاء بمستوى خدماتنا في أوروبا والأميركتين. وباعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا، نواصل تركيزنا على الابتكار.

وحول الفترة المتبقية من العام، قال بشار عبيد: نمضي قُدماً على الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد من النتائج القوية خلال العام الجاري.