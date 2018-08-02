«منصة ليف» تتيح لعملائها الاطلاع مباشرة على تقييمهم الائتماني

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت منصة ليف للخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أمس عن تعاونها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتمكين عملاء المنصة من الاطلاع بشكل مباشر على تقييمهم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك عبر الضغط ببساطة على ميزة «التحقق من التقييم الائتماني» في تطبيق «ليف».

وتأسست «ليف» العام الماضي انسجاماً مع أهداف «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى بناء اقتصاد ذكي قائم على الابتكار، وتعتبر المنصة اليوم أحد أكثر البنوك نمواً في الدولة بفضل نموذجها القائم على أسلوب الحياة اليومية، وأدواتها المبسطة التي تساعد العملاء على تتبع نشاطاتهم ونفقاتهم اليومية عبر تطبيق واحد.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: بقاعدة عملائها الذين يزيد عددهم على 100 ألف عميل، تكتسب Liv. شعبية متزايدة كمنصة مصرفية مفضلة لدى العملاء الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأهميته كركيزة جوهرية في استراتيجية النمو التي ننتهجها، سنحرص بالتأكيد على مواصلة تطويرها وتزويدها بالخدمات الجديدة وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تساعد عملاءنا الشباب من جيل الألفية على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من مدفوعاتهم وأساليب حياتهم اليومية.