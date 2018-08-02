اجتماع لعمومية «أبوظبي الإسلامي» 19 أغسطس للتصويت على مقترح زيادة رأس المال

المصدر: أبوظبي- البيان

يعقد مصرف أبوظبي الإسلامي في 19 أغسطس اجتماع جمعية عمومية، للتصويت على مقترح مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأسمال المصرف عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم في خطوة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي للمصرف.

كما ستصوت الجمعية العمومية على المقترح الآخر لمجلس الإدارة والمتعلق بإصدار برنامج أدوات الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) وهي صكوك هجينة غير محددة الأجل، وذلك لتعزيز معدل الملاءة المالية للمصرف إضافة إلى مقترح سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول الحالي والبالغ قيمتها مليار دولار الصادرة عام 2012، التي يحق أول تاريخ طلب دفعها في 16 أكتوبر 2018.

ويهدف المصرف من خلال الاكتتاب المقترح إلى زيادة رأس المال المُصدَر من 3,168,000,000 إلى 3,632,000,000 درهم من خلال إصدار 464 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم أي بمبلغ وقدره 464 مليون درهم، إضافة إلى علاوة إصدار 1.16 درهم لتكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مبلغ وقدره مليار درهم. ويمثل هذا السعر ذلك خصماً بنسبة 45% مقارنة بسعر إغلاق السهم، كما في 24 يوليو 2018.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة: شهد مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة الماضية توسيعاً لعملياته بشكل كبير، ونتوقع مواصلة هذا النمو في المستقبل، الأمر الذي دعا مجلس الإدارة إلى طرح برنامج لزيادة رأس المال ودعوة المساهمين ليكونوا جزءاً من مسيرة النمو هذه. وتأتي هذه الخطوة لتمكين المصرف من الاستفادة من الازدهار والتنويع الاقتصادي المستمر في الإمارات، بجانب مواصلة توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا مع المحافظة على قاعدة صلبة من رأس المال تتماشى مع المتطلبات التنظيمية التي يمكن من خلالها تحقيق عوائد مميزة للمساهمين.

سيقوم المصرف بتحديد الجدول الزمني لإصدار حقوق الأولوية، بما في ذلك تاريخ أحقّية الأسهم السابقة وفترة الاكتتاب وجدول إصدار صكوك الشق الأول، بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية والمصرف المركزي والجهات الرقابية الأخرى.

سيقام اجتماع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وحال عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بحضور مساهمين يمثلون 50% من إجمالي عدد أسهم المصرف، سيعقد اجتماع آخر يوم 26 أغسطس في المكان والزمان نفسهما.