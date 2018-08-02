11.5 ألف حساب جديد بـ«سوق دبي» في 7 أشهر بنمو 77 %

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 11.5 ألف حساب جديد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بزيادة 77% مقارنة بنحو 6505 حسابات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لرصد «البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الحسابات الجديدة خلال يوليو الماضي نحو 984 حساباً مقارنة بنحو 1355 حسابا خلال يوليو 2017، مع استمرار شركة «الإمارات الإسلامية للوساطة» في استحواذها على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة

واستحوذت شركة «الإمارات الإسلامية للوساطة» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة في الشهر الماضي بواقع 236 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 76 حسابا جديدا، تلاها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بواقع 84 حسابا ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بواقع 66 حسابا، و«مينا كورب» 62 حسابا، فيما لم تضف الشركات التالية «بايونيرز» و«الظفرة» و«الهدف» و«أندكس» و«مركز وافي للأسهم» و«موارد» و«المستثمر للوساطة» أي حسابات جديدة خلال الشهر الماضي.

صدارة

إلى ذلك، استحوذت 10 شركات وساطة من بين 45 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 67.2% أو ما يعادل 5.66 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في يونيو الماضي البالغة نحو 8.4 مليارات درهم.

وتصدرت «الرمز كابيتال» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 932.7 مليون درهم ما يعادل 11.08%، وجاءت «هيرميس - الإمارات» في المرتبة الثانية بحوالي 928.6 مليون درهم بنسبة 11.03% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وحلت في المركز الثالث «الصفوة مباشر» بنحو 706 ملايين درهم بنسبة 8.4%، تلتها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 561.3 مليون درهم بنسبة 6.67%، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 497.5 مليون درهم بنسبة 5.91%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 481.8 مليون درهم بنسبة 5.72%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بحصة 433.7 مليون درهم بنسبة 5.15% تلاها «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 412.5 مليون درهم بنسبة 4.9%.

وفى المركز التاسع جاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 368.8 مليون درهم بنسبة 4.38%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 339.8 مليون درهم بنسبة 4.04%، ثم «بيت الوساطة» بنحو 286.6 مليون درهم بنسبة 3.4%، يتبعها «الأوراق المالية والاستثمار الإمارات» بنحو 255.9 مليون درهم أو ما يعادل 3.04%، ثم «جلوبال لتداول الأسهم» بحصة 2.79% تعادل 234.8 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «دبي الإسلامي للخدمات المالية» نحو 2.46% تعادل 207.27 ملايين درهم، ثم «الاتحاد للوساطة» بنحو 186.12 مليون درهم وبحصة 2.21% و«الإمارات الإسلامية» بنسبة 2.01% تعادل 169.5 مليون درهم، يتبعها «المتكاملة للأوراق المالية» بحصة 1.86% أو 156.6 مليون درهم، و«دبي التجاري» بنحو 1.76% و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 1.56%.

صفقات

نفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 45 شركة أكثر من 101.74 ألف صفقة الشهر الماضي من خلال التداول على 6.9 مليارات سهم بقيمة أكثر من 8.4 مليارات درهم وذلك في مقابل 167.5 ألف صفقة من خلال تداول 10.2 مليارات سهم بقيمة 14.75 مليار درهم في يوليو 2017.