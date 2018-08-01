ودائع البنوك تفيض على القروض بــ 62 ملياراً في يونيو

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

واصل فائض الودائع على القروض بالبنوك المحلية ارتفاعه مسجلاً 62 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل فائض قدره 54.5 ملياراً في مايو و53.5 ملياراً في أبريل، ما يعطي مؤشراً على قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي.

ووفق بيانات أصدرها المصرف المركزي أمس، ارتفعت الودائع في البنوك على أساس شهري بمقدار 0.7% أو ما يعادل 12.5 مليار درهم لتقفز من 1671.8 مليار درهم في مايو الماضي إلى 1684.3 ملياراً في نهاية يونيو 2018، بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 6% أو ما يعادل 95.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1589.1 مليار درهم في يونيو 2017.

وارتفع الائتمان المصرفي (القروض) إلى 1622.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري قدرها 0.3% أو ما يعادل 5 مليارات درهم مقارنة بنحو 1617.3 ملياراً في مايو، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 3.4% أو ما يعادل 53.3 مليار درهم مقارنة بنحو 1617.3 ملياراً في يونيو 2017.

تمويلات

وبحسب البيانات، قدمت البنوك العاملة في الدولة قروضاً وتسهيلات للقطاع الصناعي والتجاري بقيمة 31.2 مليار درهم خلال النصف الأول لتصل إلى 780.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة 4% مقارنة بنحو 748.9 ملياراً نهاية العام الماضي. بينما تراجعت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك لتصل إلى 337.3 ملياراً في نهاية يونيو مقارنة بنحو 337.5 ملياراً بنهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 0.06% أو ما يعادل 200 مليون درهم.

وارتفع الائتمان لغير المقيمين من 134.4 مليار درهم في يونيو 2017 إلى 135.7 ملياراً في يونيو بزيادة على أساس سنوي 1%، فيما زادت بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بنحو 135.3 ملياراً في مايو 2018.

استثمارات

وبلغ إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك إلى 325.9 مليار درهم في نهاية يونيو بانخفاض على أساس شهري قدره 0.2% مقارنة بنحو 326.4 مليار درهم في مايو، بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 10.7% أو ما يعادل 31.4 ملياراً مقارنة بنحو 294.5 ملياراً في يونيو 2017. وجاء ارتفاع استثمارات البنوك على أساس سنوي نتيجة زيادة بنحو 9.8% في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) مع بلوغها 205.5 مليارات نهاية يونيو إلى جانب ارتفاع بنسبة 18.9% في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 76.9 مليار درهم، فيما زادت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 1.6% إلى 12.4 مليار درهم، وزادت الاستثمارات الأخرى 2% إلى 31.1 مليار درهم.

احتياطيات

وارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.4% إلى 330.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل ارتفاع بنسبة 1.5% في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، وشهدت نسبة إجمالي كفاية رأس المال ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال الفترة ذاتها مقارنة بانخفاض قدره 0.5% خلال الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 12.375% متضمنة مصد حماية رأس المال بنسبة 1.875%، ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5% وفقاً للوائح البنك المركزي.

زيادة الأصول

كشفت إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع أصول البنوك بنسبة 1.1% إلى 2.74 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام مقارنة بارتفاع 0.2% نهاية الربع الثاني من 2017، بينما زادت الأصول على أساس سنوي خلال الفترة من يونيو 2017 إلى يونيو 2018 بنحو 4.4%، وارتبطت هذه التغيرات بارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% إلى 1 تريليون و622.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني .