2.1 مليار أرباح «ماجد الفطيم» النصفية بنمو 4 %

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2018 ليصل إلى 17.8 مليار درهم، فيما ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4% إلى 2.1 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة الأصول للشركة نحو 60.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين حوالي 11.1 ملياراً.

وأظهرت النتائج المالية والتشغيلية الأولية وغير المدقّقة للنصف الأول من العام الجاري، أن نمو إيرادات شركة «ماجد الفطيم» جاء بشكل كبير نتيجة جهودها في تنويع وتوسعة نطاق عملياتها، ومع تركيزها على تحقيق التميز التشغيلي على امتداد كل الشركات ووحدات الأعمال التابعة لها. وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: تعكس النتائج المالية للنصف الأول من العام النمو المتواصل للشركة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الأسواق. وتشكل هذه النتائج مثالاً على قدراتنا لتحقيق الخطط التي سبق وأعلنا عنها، مع الالتزام بمنهجية مالية منضبطة وإدارة المخاطر وفق خطط مدروسة.

وخلال النصف الأول، نجحت «ماجد الفطيم» في توسيع نطاق أعمالها على امتداد أسواق جديدة مع الالتزام في الوقت نفسه بمواصلة تحقيق النمو في الأسواق الحالية. وفي إنجاز متميز آخر، فقد افتتحت الشركة أول دار «فوكس سينما» متعددة الشاشات في السعودية ضمن إطار خطة طموحة للشركة لإضافة 600 شاشة سينما بالمملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة. وبالنسبة لـ «ماجد الفطيم للتجزئة»، فقد افتتحت 12 متجراً جديداً، لتعزز بذلك حضورها إلى 243 منفذ تجزئة على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ووقّعت سلسلة متاجر «كارفور» اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لافتتاح ما يصل إلى 100 متجر في البلاد. كما افتتحت «كارفور» أكبر مركز توزيع من نوعه في المنطقة.

23 مركز تسوق

ونمت مجموعة مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في المنطقة ليصل عددها إلى 23 مركزاً مع افتتاح مركزي تسوق «ماي سيتي سنتر» جديدين، وهما «ماي سيتي سنتر الظيت» في الإمارات و«ماي سيتي سنتر صور» في سلطنة عُمان. وزادت مجموعة الفنادق التابعة لها لتصل إلى 13 فندقاً مع افتتاح فندق «ألوفت سيتي سنتر ديرة».

وتواصل الشركة تركيز استثماراتها في تعزيز تحليلات البيانات والتقنيات الجديدة لديها. وبالإضافة إلى إقدام الشركة على تعيين مهندسين وعلماء في مجال البيانات، فقد قامت الشركة خلال هذه الفترة بتدريب المئات من الكوادر لديها ليكونوا «مترجمي بيانات»، والذين تتمثل مهامهم في تحويل هذه المقادير الهائلة من البيانات إلى أفكار قابلة للتطبيق.

ماجد الفطيم العقارية

سجّلت «ماجد الفطيم العقارية» نمواً في العائدات بلغت نسبته 1% خلال النصف الأول لتصل إلى 2.3 مليار درهم، حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى مراكز التسوق التابعة لها. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1% إلى 1.5 مليار درهم، لتساهم بنسبة 70% من إجمالي أرباح المجموعة. واستقبلت مراكز التسوق التابعة للشركة خلال النصف الأول 98 مليون زائر بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017. ووصل معدل الإشغال الإجمالي لمراكز التسوق إلى 94% مع إضافة مول مصر.

وفي إطار «استراتيجية التنمية المستدامة» للشركة، فقد كشفت «ماجد الفطيم» النقاب عن المرحلة الأولى من محطة ألواح الطاقة الكهروضوئية لـ «مول الإمارات»، والتي أنشأتها شركة «إينوفا» التابعة لها. وتعد المحطة الثالثة من نوعها في مراكز «ماجد الفطيم»، بعد استكمال محطة مركزي التسوق «سيتي سنتر معيصم» و«ماي سيتي سنتر البرشا».

تصنيف

وثبتت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للشركة عند درجة «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال العام، وهو ما يؤكد مجدداً على نقاط القوة الائتمانية للشركة مثل مرونة نموذج أعمالها وجودة الأصول ومعايير الحوكمة القوية والإدارة المالية الحكيمة.

وحدات الأعمال

- ماجد الفطيم للتجزئة: سجّلت «ماجد الفطيم للتجزئة» نمواً قوياً في العائدات حيث بلغت 14.6 مليار درهم خلال النصف الأول بالمقارنة بالفترة نفسها من 2017، فقد ارتفعت العائدات بنسبة 15 في المئة، فيما زادت الأرباح قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% إلى 600 مليون درهم. ويرجع ارتفاع العائدات والأرباح بشكل كبير إلى الاستحواذ على «ريتيل آرابيا» العام الماضي. وبفضل جهود التنويع التي تمضي فيها الشركة، فقد شهدت الأعمال نمواً بارزاً في كلٍ من كينيا ومصر.

- ماجد الفطيم للمشاريع: شهد إجمالي إيرادات «ماجد الفطيم للمشاريع» زيادة بنسبة 13% في النصف الأول لتصل إلى 1.1 مليار درهم (1.5 مليار بعد إضافة المشاريع المشتركة والشركاء). وسجّلت محفظة الشركة المتنوعة والتي تشمل مجالات دور السينما والتسلية والترفيه والأزياء وتمويل الأفراد والأطعمة والمشروبات وإدارة المرافق والطاقة زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% إلى 118 مليوناً.

مشروعات

تواصل «ماجد الفطيم العقارية» تحقيق تقدم في التوسع بمشروعاتها بالمنطقة، والتي شملت «سيتي سنتر الزاهية» و«ماي سيتي سنتر مصدر» في الإمارات، و«مول عُمان» و«سيتي سنتر صُحار» في سلطنة عُمان؛ و«سيتي سنتر ألماظة» في مصر، و«سيتي سنتر إشبيلية» و«مول السعودية» في مدينة الرياض بالسعودية. كما تواصل الشركة نهج التطوير التدريجي فيما يتعلق بالمدن المتكاملة، بما في ذلك «الزاهية» في الشارقة و«ووتر فرونت سيتي» في بيروت ومشروع «الموج» في مسقط.

تمويل

واصلت «ماجد الفطيم» الحفاظ على موقف مالي قوي وسيولة كافية لتأمين احتياجاتها من التمويل لأكثر من عامين قادمين سواء من خلال النقد أو وسائل التمويل المتاحة. وأصدرت الشركة في مارس صفقة سندات مؤسسية هجينة جديدة بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في إطار نهج الشركة لإدارة التزام بإصدار أول سندات هجينة في عام 2013، وذلك قبل موعد السداد المستحق عليها في أكتوبر 2018. كما تمكنت الشركة من تحسين مستوى السيولة لديها عبر خط تمويل بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية.