نتائج قوية تمنح الأسهم 38 ملياراً في يوليو

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم أكثر من 38 مليار درهم في تداولات يوليو الماضي وسط حالة من التفاؤل سيطرت على أوساط المتعاملين على وقع نتائج قوية للبنوك وشركات كبرى ما دفع المؤشرات للصعود إلى مستويات جديدة لا سيما في سوق العاصمة الذي قفز لأعلى مستوياته في 3 سنوات.

وصعد سوق دبي 4.78% أو134.95 نقطة وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو 2017 ليغلق عند 2955.95 نقطة مستمداً الدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والاستثمار.وزاد سوق أبوظبي بنحو 300 نقطة أو 6.57% وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2016، ليصل إلى 4859.45 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات بدعم الصعود القوي لأسهم البنوك والاتصالات والاستثمار.

وجاءت مكاسب الأسواق وسط عمليات شراء قوية للأجانب والخليجيين بعدما حققوا صافي شرائي بنحو 292.9 مليون درهم منها 223.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و69.8 مليون محصلة شراء الأجانب بينما اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 292.9 مليون درهم.واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 356.96 مليون درهم منها 316 مليون درهم في أبوظبي و49.95 مليون درهم في دبي.وفى دبي ارتفع سهم «إعمار» بنحو 7.3% وزاد «دبي للاستثمار» 6.3%، وصعد سهم «سوق دبي » 0.52%.