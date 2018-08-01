491 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» للنصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت دبي للاستثمار تحقيق أرباح صافية بلغت 491 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، بزيادة قدرها 11 مليون درهم، مقارنة مع 480 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 19.04 مليار درهم، مقارنة مع 17.0 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2017، وبلغ إجمالي الدخل خلال هذه الفترة 1.58 مليار درهم، مقارنة مع 1.28 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما وصل العائد السنوي على حقوق الملكية لهذه الفترة 8.34٪.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «سجلت دبي للاستثمار نمواً مطرداً في نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام 2018. وتعتبر الزيادة في إجمالي الإيرادات وصافي الربح وإجمالي الأصول مشجعة للغاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزى هذه النتائج الإيجابية بفضل الاستحواذ الاستراتيجي على شركة إيميكول».

وأضاف بن كلبان: تعمل دبي للاستثمار على تطوير العديد من المشاريع العقارية مثل «تلال مردف» و«جرين كوميونيتي ويست» المرحلة الثالثة في مجمع دبي للاستثمار و«مركز الفجيرة للأعمال». وبالإضافة إلى ذلك، تحرز الشركة تقدماً نحو استراتيجية التنويع الخاصة بها، ويجري تقييم المقترحات المختلفة المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية والخدمات المالية. وتعمل «المال كابيتال» التابعة لشركة دبي للاستثمار مع الجهات التنظيمية لإطلاق صندوق الاستثمار العقاري متعدد الاستخدامات الذي سيتم إدراجه في سوق دبي المالي قبل نهاية العام. وستضمن هذه المبادرات استدامة النمو وتعزيز القيمة للمساهمين.