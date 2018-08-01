«كراود أنالايزر» تتوسع من دبي إلى السعودية وأسواق المنطقة

المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة «كراود أنالايزر»، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل كمنصة لجمع وتحليل البيانات المكتوبة باللغة العربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي استخدام تمويل بقيمة 1.1 مليون دولار (نحو 4 ملايين درهم) في توسيع أعمالها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلقت «كراود أنالايزر» هذا التمويل بعد نجاح مفاوضاتها مع مجموعة من شركات رأس المال الجريء في الإمارات والسعودية والكويت، وتضم هذه المجموعة التي تقودها «ومضة كابيتال»، كلاً من «أرزان كابيتال»، و«فيث كابيتال»، و«رائد في سي».

وتمثل شركة «كراود أنالايزر» إحدى أهم قصص النجاح التي انطلقت من مراكز in5 للابتكار ضمن مجموعة تيكوم والتي تدعم رواد الأعمال من خلال التدريب والإرشاد، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المرافق والمساحات الإبداعية.