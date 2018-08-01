ارتفاع إصدارات السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول إلى 95.2 مليار دولار

المصدر: Ⅶالكويت - البيان

كشف تقرير المركز المالي الكويتي حول «أسواق السندات والصكوك الخليجية» خلال النصف الأول من العام عن ارتفاع نسبته 9.64% بإجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات البنوك والشركات لتصل إلى 95.25 مليار دولار في النصف الأول مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في النصف الأول من 2017.

ويتألف سوق الصكوك والسندات بدول التعاون من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، والمدعمة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ في سوق السندات الخليجية 62.57 مليار دولار في النصف الأول من العام 2018، بنمو قدره 33.27% مقارنة بالنصف الأول من العام 2017، حيث بلغت آنذاك 46.95 مليار دولار.

التوزيع الجغرافي

وبلغت قيمة الإصدارات السعودية 17.37 مليار دولار من خلال 10 إصدارات بما يمثل 27.76% من إصدارات الأسواق الخليجية، وبارتفاع نسبته 68.4% في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. أما المؤسسات الإماراتية فقد قامت بإصدارات بلغ الإجمالي لها 15.39 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2018، وهو ما يمثل 24.6% من إجمالي الإصدارات وبارتفاع قدره 21.9% مقارنة مع النصف الأول من العام 2017.

الإصدارات السيادية

وخلال النصف الأول من العام 2018، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2% من إجمالي قيمة الإصدارات وبقيمة إجمالية بلغت 37.68 مليار دولار مقارنة مع 24 مليار دولار في النصف الأول من 2017. أما إصدارات الشركات والتي بلغت 39.8% من إجمالي قيمة الإصدارات ارتفعت بنسبة 8.45% إلى 24.89 مليار دولار في النصف الأول 2018، مقارنة مع 22.95 مليار دولار في النصف الأول 2017.

وبلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات التقليدية 50.17 مليار دولار أو ما نسبته 80.19% من الإجمالي.

إجمالي القيمة

بلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من الصكوك والسندات القائمة 463.29 مليار دولار وذلك كما في 30 يونيو 2018. الإصدارات القائمة هي الإصدارات التي تم إصدارها خلال السنة الحالية والسنوات الماضية والتي لم يبلغ موعد استحقاقها بعد.

وهيمنت الإصدارات السيادية على إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية القائمة بقيمة إجمالية بلغت 236.02 مليار دولار أو ما نسبته 50.9% من إجمالي قيمة الإصدارات القائمة وبالمقابل، هيمنت إصدارات القطاع المالي على الإصدارات الإجمالية القائمة لقطاع الشركات أو الإصدارات غير السيادية، حيث استحوذ على 22.5% من الإجمالي بقيمة إجمالية بلغت 104.37 مليارات دولار.