«الإمارات الإسلامي» يكافئ متعامليه بأميال «سكاي واردز»

المصدر: دبي - البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي» حملة الأميال الإضافية على بطاقات «سكاي واردز» الائتمانية، يحظى بموجبها حاملو البطاقات بفرصة كسب حتى 80 ألف ميل إضافي.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: تقدم بطاقات ائتمان «سكاي ورادز» من «الإمارات الإسلامي» لحامليها مجموعة واسعة من المزايا المالية وعروض أنماط الحياة، تشمل العضوية الفضية مجاناً في برنامج «سكاي واردز» من «طيران الإمارات»، وإمكانية لعب الغولف مجاناً طيلة أيام الأسبوع، وخدمة ركن السيارات مجاناً، والدخول المجاني غير المحدود إلى صالات المطارات، وخدمة الكونسيرج حول العالم والكثير غير ذلك. ويمكن لحاملي البطاقات أيضاً كسب حتى 2 ميل من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار ينفقونه باستخدامها.