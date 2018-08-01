تعاون بين «ميدلسيكس» وأكاديمية قانون دبي المالي العالمي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقعت جامعة ميدلسيكس- دبي وأكاديمية القانون بمركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم دورة تدريبية في أول شهادة متخصصة من نوعها في القانون العام وممارسات محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ومن خلال هذا التعاون، تهدف الجهتان إلى إعداد المحامين الإماراتيين والمحامين المدربين في القانون المدني للتدريب في محاكم مركز دبي المالي العالمي في بداية شهر سبتمبر المقبل، وتقام الدورة التدريبية على مدار 28 أسبوعاً في مرافق التدريب لكل من ميدلسيكس- دبي وأكاديمية القانون بمركز دبي المالي العالمي، وتشمل متطلبات الاشتراك في الدورة التدريبية المقابلة الشخصية ومعدل 5.5 أو ما يعادله في مستوى أيلتس- IELTS.

وقال ديفيد جالو مدير أكاديمية القانون بمركز دبي المالي العالمي: توفير هذه الفرصة للمحامين الإماراتيين والمحامين الآخرين ذوي الخلفية في القانون المدني والمهنيين القانونيين المعنيين بقوانين وممارسات محاكم مركز دبي المالي العالمي، يمثل خطوة مهمة في تطور بيئة النظام القانوني المتعدد مع سلطة قانونية مترابطة.