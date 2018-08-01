مصرف عجمان يوفر أحدث تقنيات «سامسونغ باي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سامسونغ تعاونها مع مصرف عجمان لتوفير أحدث تقنيات خدمة «سامسونغ باي» لمتعاملي المصرف، حاملي بطاقات الخصم المباشر أو الائتمانية من ماستركارد. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد مستخدمو سامسونغ الذين يتعاملون مع المصرف من سهولة الوصول إلى خدمة الدفع عبر الهاتف المتحرك البسيطة والآمنة، التي يمكن استخدامها لإجراء عمليات الشراء والدفع في أي مكان تقريباً يمكنك فيه تمرير بطاقات الائتمان أو الخصم.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن تقديم خدمة سامسونغ باي يأتي في إطار الالتزام باستمرار ترقية مجموعة خدمات وحلول الدفع لدينا عبر الاستثمار في التكنولوجيا. وأضاف: نتطلع إلى استمرار تعزيز خدماتنا مع مزيد من المبادرات الرقمية الاستراتيجية في المستقبل.

وقال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة الأعمال ـ والهواتف النقالة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: باتت تقنيات الدفع عبر الهاتف المتحرك تحظى بشعبية متزايدة عبر الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط لأنها توفر مستويات عالية من الأمان والراحة مقارنة مع وسائل الدفع التقليدية مثل النقد أو بطاقات الخصم والائتمان. وتعمل الخدمة بتقنيتي النقل المغناطيسي الآمن والتواصل قريب المدى، حيث تعمل تقنية النقل المغناطيسي الآمن على محاكاة عملية تمرير البطاقة من خلال نقل لاسلكي لموجات مغناطيسية من جهاز سامسونغ الذي يدعم الخدمة إلى قارئ البطاقات المعتمد.

وتضمن تقنية التواصل قريب المدى عمل الخدمة عبر كافة نقاط البيع والمتاجر في دولة الإمارات. وتعتبر الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط والـ14 على مستوى العالم التي يتم فيها تقديم خدمة سامسونغ باي. وبعد أقل من عامين على إطلاقها، باتت الخدمة متوفرة في 22 بلداً حول العالم.