55 % نمو أرباح البنك التجاري الدولي إلى 81 مليوناً

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن البنك التجاري الدولي أمس، ارتفاع صافي الأرباح للنصف الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 55% إلى 81 مليون درهم، مقارنة بــ 52 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2017. وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 194 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع 183 مليون درهم في النصف الأول من 2017، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% مقارنة مع النصف الأول من العام 2017.

قال محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: تعتبر النتائج القوية التي حققها البنك التجاري الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري دليلاً ملموساً على نجاح الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لتدعيم ركائز الميزانية العمومية، فضلاً عن قيامنا بتنفيذ استراتيجية تضع العملاء في المقام الأول. سنواصل التركيز على تلبية احتياجات عملائنا إلى جانب دعم نمو أعمالهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق فضلاً عن تحسين جودة الأصول. وقد نتج عن ذلك انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 7% وتراجع صافي المخصصات بنسبة 35% مقارنة بالنصف الأول من العام 2017، ما أدى إلى زيادة ربحيتنا.

وحافظ البنك على استقرار صافي الدخل من الفوائد عند 262 مليون درهم. وارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2018 إلى 41 مليون درهم بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 30% مقارنة بالربع الثاني من العام 2017. وبلغ إجمالي صافي الأرباح 81 مليون درهم خلال النصف الأول من 2018 مقارنة مع 52 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2017. ونما إجمالي أصول البنك بنسبة 2%، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1% مقارنة بالنصف الأول من 2017.