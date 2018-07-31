«دبي الإسلامي» يكرم موظفيه أصحاب المهارات العالية

المصدر: دبي- البيان

نظّم بنك دبي الإسلامي حفلاً مؤخراً لتكريم موظفيه أصحاب الإمكانات العالية ممن أكملوا بنجاح برنامج تطوير قيادي استمر لمدة 15 شهراً، وذلك في مركز المؤتمرات في قرية الأعمال في ديرة، بحضور أعضاء الإدارة العليا للبنك. وتم إطلاق برنامج تطوير الموظفين ذي الإمكانات العالية في عام 2015 في إطار مبادرة «مسار» لإدارة المواهب في البنك، وأسهم منذ ذلك الحين في توجيه أكثر من 80 موظفاً نحو المسار الصحيح ليصبحوا قادة المستقبل.

وتم تصميم البرنامج، الذي يعد مبادرة استراتيجية للموارد البشرية على مستوى البنك، بهدف توفير فرص التطوير المهني للموظفين ممن تميزوا بمستوى عال من المهارة والموهبة في مناصبهم، في الوقت الذي يعمل فيه على بناء أجيال متواصلة من القيادات المؤهلة لدعم مسيرة النمو المستمرة للبنك.

ويختار البرنامج موظفين من مختلف المستويات والأقسام ممن لا يظهرون تفانياً والتزاماً بالعمل فحسب، بل يبدون رغبة قوية وشغفاً بتولي مناصب قيادية في المستقبل. وتهدف هذه المبادرة إلى اكتشاف هؤلاء الموظفين وتزويدهم بفرص التطور المناسبة في مراحل مبكرة من أجل تعزيز نموهم الشخصي والمهني. ويتم تحقيق ذلك من خلال برامج تطوير عالمية المستوى وبرامج توجيه وتدريب معدّة خصيصاً للموظفين. ويضم الموظفين والموظفات من مختلف الأقسام والجنسيات، حيث يتمتعون بإمكانات بارزة تؤهلهم للتطور والنمو من مستويات إدارية مبتدئة إلى متوسطة.

وقال عبيد الشامسي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك دبي الإسلامي: تم تصميم هذا البرنامج ليتيح للبنك اكتشاف قيادات المستقبل باستمرار وفي مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية.