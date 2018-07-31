2.7 مليار مكاسب الأسواق بفضل الأسهم القيادية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 2.7 مليار درهم في ختام تعاملات أمس وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية لا سيما في قطاعي العقار والبنوك والاستثمار وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة بعد صفقات نفذت على سهم «العربية للطيران».

وربح سوق دبي ما نسبته 0.81% تعادل 23.7 نقطة ليغلق مستقراً عند 2965.51 نقطة وهو أعلى مستوى له في شهر ونصف وسط صعود جماعي للقطاعات بصدارة الاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 14.03% تعادل 0.29% ليصل إلى 4846.25 نقطة مسجلاً قمة جديدة هي الأعلى منذ أغسطس 2015 بدعم أسهم البنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 375.95 مليون درهم، موزعة بواقع 244.45 مليوناً في دبي، و131.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 303.2 ملايين سهم، منها 265.2 مليوناً في دبي، و38 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2885 صفقة. واستحوذ سهم «العربية للطيران» على 87% من سيولة سوق دبي بما يعادل 213.2 مليون درهم بعد تداول 204.94 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 129 صفقة.

الاستثمار

وعزز سوق دبي صعوده بفعل ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 1.42% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 2%، إلى جانب ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.16% بدعم صعود «إعمار العقارية» 1.34% و«أرابتك» 1.02% و«داماك» 1.83% و«دريك آند سكل» 0.9% و«الاتحاد العقارية» 0.71%، و«إعمار للتطوير» 0.97%. كما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.51% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 1.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%، وزاد قطاع النقل بنسبة 1.29% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.9% و«أرامكس» 0.93% و«الخليج للملاحة» 0.53%.

وهيمن سهم «العربية للطيران» على التداولات في سوق دبي بنحو 213.2 مليوناً ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 36 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 24.4 مليون درهم، وكان سهم «الاستشارات المالية الدولية» أكثر الأسهم الرابحة بنسبة 12.25% عند 0.34 درهم، فيما كان سهم «مجموعة السلام القابضة» الأكثر تراجعاً بنسبة 8.07% إلى 0.38 درهم.

البنوك

وصعد سوق العاصمة مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.39% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.74%، إلى جانب ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 0.29% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، فيما استقر قطاعي العقار والطاقة مع استقرار أسهم «دانة غاز» و«الدار العقارية» و«إشراق».

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي بنحو 45.2 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 30.13 مليون درهم، تلاه «دانة غاز» بنحو 14.6 مليون درهم، وتصدر بنك رأس الخيمة الوطني الأسهم الرابحة بنسبة 4.52% إلى 4.39 دراهم، في فيما كان «بنك الإستثمار» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.92% وصولاً إلى 2.27 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار بلغ 56.24 مليون درهم، منها 46 مليون درهم للأجانب و9 ملايين درهم للعرب و1.25 مليون للخليجيين، في المقابل اتجه المواطنون نحو البيع بصافي استثمار 56.24 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ والمؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار31 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 5.5 ملايين درهم، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 31 مليون درهم، بينما اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 5.5 ملايين درهم.

%0.51

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» أمس، بنسبة 0.51% أو ما يعادل 16.5 نقطة ليغلق عند 3275.74 نقطة بعد تداول 227.7 مليون سهم بقيمة 2.26 مليون دولار من خلال 187 عملية. وفى سوق العقود المستقبلية جرى تداول 3050 عقداً بقيمة 503.5 آلاف درهم وارتفعت عقود «اتصالات» 0.29% فيما استقرت عقود «جي اف اتش» دون تغيير.

Ⅶإفصاحات

أعلنت «أجيليتي» الكويتية للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي دبي والكويت، أن شركة تابعة لها فازت بعقد من «وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية»، لتوفير خدمات تخزين الوقود في غوام بقيمة 62 مليون دولار مدته 4 سنوات مع خيار مدته 5 سنوات أخرى، لتبلغ القيمة الإجمالية 142 مليون دولار حال ممارسة خيار الفترة الإضافية.

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