15.5 مليون درهم أرباح «أركان» خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت شركة أركان لمواد البناء «أركان» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء، تحقيق صافي إيرادات للنصف الأول بلغ 473.6 مليون درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة مع 459.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2017 نتيجة لزيادة مبيعات منتجات الأنابيب والطابوق والمونة الجافة والأكياس، على الرغم من بيئة السوق التنافسية، فيما بلغ صافي الربح للشركة 15.5 مليون درهم مقارنة مع 25 مليون درهم في النصف الأول من عام 2017.

وقال المهندس جمال الظاهري، رئيس مجلس إدارة أركان: تستمر أركان في تحقيق تقدم في عملياتها وتسجل تحسناً في إيرادات منتجاتها من الأنابيب والطابوق والمونة الجافة، تحقق أرباح قوية أسهمت بتخفيف جزء من تأثير تحديات السوق التي تواجهها في القطاع الأسمنتي.