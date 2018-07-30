أسواق الأسهم تتماسك أمام ضغوط جني الأرباح

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس أمام ضغوط جني أرباح طالت الأسهم القيادية للبنوك والعقار والاستثمار مع ترقب المستثمرين لمزيد من نتائج الشركات، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها المنخفضة مع هبوطها دون 200 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.24% أو ما يعادل 7 نقاط ليغلق عند 2941.81 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار، بينما فقد سوق العاصمة نحو 11 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليصل إلى 4832.22 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة. ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 174.45 مليون درهم، موزعة بواقع 97.15 مليون في دبي، و77.3 مليون في أبوظبي، وجري تداول 87.36 مليون سهم، منها 65.36 مليون سهم في دبي، و22 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 1956 صفقة.

العقار

وضغط على سوق دبي هبوط قطاع العقار بنسبة 0.99% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 1.7% و«أرابتك» 2.48% و«ديار» 0.7% و«الاتحاد العقارية» 0.28%، كما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.3% مع انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 1.48% و«شعاع كابيتال» 3.7%. بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.6% وهو ما حد من وتيرة هبوط السوق مدعوماً بمكاسب سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.8% و«بنك المشرق» 7.38%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط في سوق دبي بسيولة بقيمة 17.8 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» مستقطباً نحو 15.5 مليون درهم، تلاه «دريك آند سكل» بنحو 12.06 مليون درهم، وتصدر سهم «أجيليتي» الرابحين مرتفعاً بالحد الأعلى بنسبة 14.91% إلى 7.86 دراهم، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر تراجعاً بنحو 7.17% عند 88 فلساً.

البنوك

وهبط بسوق أبوظبي قطاع البنوك بعد انخفاضه بنسبة 0.28% مع نزول سهم «أبوظبي الأول» 0.74%، بينما ارتفع سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.99%، ونزل قطاع الاتصالات 0.29% مع نزول سهم «اتصالات» بذات النسبة، فيما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.3% مع انخفاض سهم «دانة غاز» 1.8% مقابل صعود «طاقة» 2.54%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بنحو 27 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 14 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 12 مليون درهم، وجاء سهم «بنك الاستثمار» في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 10.52% إلى 2.52 درهم، بينما سهم رأس الخيمة للإسمنت الأبيض أكبر نسبة هبوط بنحو 8.9% إلى 0.81 درهم.

شراء أجنبي

اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 17.73 مليون درهم، منها 17.2 مليون درهم للمواطنين، و527 ألف درهم للأجانب، في المقابل اتجه العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 17.73 مليون درهم، منها 14.4 مليون درهم للعرب، و2.3 مليون درهم للخليجيين.

ومالت المحافظ الاستثمارية والمؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار نحو 14 مليون درهم، منها 11 مليون درهم في أبوظبي، و3 ملايين درهم في دبي، في المقابل اتجه الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 14 مليون درهم، منها 11 مليون درهم في أبوظبي، و3 ملايين درهم في دبي.

عقود

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.36% إلى 3259.23 نقطة بعد تداول 116.7 ألف سهم بقيمة 1.057 مليون دولار، ونشطت التداولات على العقود المستقبلية في ناسداك دبي بعد تنفيذ 4 عمليات لعدد 7500 عقد بقيمة 1.05 مليون درهم نفذت على عقود «جي أف اتش» لتنخفض بنحو 1.48%.

Ⅶإفصاحات

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 24.1 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 13.33 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

زادت أرباح شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» إلى 54.04 مليون درهم خلال النصف الأول مقارنة بنحو 48.69 مليون درهم في الفترة نفسها من 2017.

انخفضت أرباح شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» إلى 10.45 ملايين درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 12.35 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

صعدت أرباح شركة «الاتحاد للتأمين» إلى 9.02 ملايين درهم في النصف الأول مقارنة بنحو 283 ألف درهم في الفترة المقابلة من 2017.

أعلنت شركة «الخليج للمشاريع الطبية»، أن مجلس إدارتها سيصادق بالتمرير على البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري في 2 أغسطس القادم.

يعقد مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» اجتماعاً في 1 أغسطس القادم للمصادقة على البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري.

يعقد مجلس إدارة شركة أرامكس اجتماعاً الأربعاء لمناقشة النتائج المالية المرحلية للربع الثاني والنصف الأول وذلك للمصادقة عليها.

حققت شركة الوطنية الدولية القابضة، المُدرجة ببورصة دبي والكويت، أرباحاً بقيمة 1.33 مليون دينار كويتي بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 1.2 مليون دينار لنفس الفترة من 2017.

تعقد شركة الوطنية للتبريد المركزي اجتماعاً لمجلس الإدارة الأربعاء لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.