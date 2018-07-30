فائدة سنة بين البنوك تنخفض إلى 3.23 %

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

انخفضت أسعار الفائدة على الأموال بين البنوك المحلية «الإيبور» لأجل سنة بنسبة 1.14% إلى 3.2343% أمس مقارنة بنحو 3.2718% في نهاية الأسبوع الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي.

ولا تزال أسعار الإيبور لأجل سنة مرتفعة بنسبة 7.4% أو ما يعادل 26.8 نقطة أساس منذ بداية الشهر الجاري، حيث وصلت إلى 3.01175% في مطلع يوليو، وذلك كرد فعل طبيعي لتزايد طلب البنوك على العملة المحلية للوفاء بمتطلبات عملها، فضلاً عن رفع المركزي لأسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري بمقدار ربع نقطة في كل مرة ليصل سعر إعادة الشراء «الريبو» إلى 2.25%.

وبحسب بيانات «المركزي»، انخفضت الفائدة لأجل ستة أشهر إلى 2.745% أمس مقارنة بنحو 2.76125% في نهاية الأسبوع الماضي، بينما تظل مرتفعة بنسبة 2.2% أو ما يعادل 5.8 نقاط أساس مقارنة بمستواها البالغ 2.70292% مطلع يوليو الجاري. وبدأ مصرف الإمارات المركزي في منتصف أبريل الماضي تطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك «الإيبور» بهدف إعطاء دفعة كبيرة لصناعة الصيرفة والتمويل في الدولة.