«جي إف إتش» تسدد صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: Ⅶالمنامة- البيان

أعلنت أمس مجموعة «جي إف إتش» المالية سداد صكوكها البالغ قيمتها 200 مليون دولار بالكامل، والتي كانت حصلت عليها في عام 2007 في إطار تسهيلات استحقت السداد على عدة دفعات، مع تاريخ استحقاق نهائي في يوليو 2018، إذ قامت المجموعة مؤخراً بسداد الدفعة الأخيرة المستحقة بقيمة 34 مليون دولار.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: سعداء بسداد الدفعة الأخيرة من تسهيلات الصكوك التي تعد أحد أقدم التسهيلات التي حصلت عليها المجموعة في السابق بتمويل من مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية، كما أننا مسرورون بشكل خاص لقدرتنا على السداد في المواعيد المحددة، وهذا من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين بالمجموعة بالرغم من تحديات السوق. كما يعكس الوضع القوي للمجموعة ومعدل الدين مقابل الحقوق.

وأضاف: من خلال هذا السداد، يمكن للمجموعة تحرير المزيد من الأصول المرهونة بموجب الصكوك بحيث يكون هناك إمكانية للتصرف فيها أو التخارج منها. تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008، تجاوزت قيمة مطلوبات التسهيلات التمويلية للمجموعة ما مقداره مليار دولار أميركي، مقارنة بما مقداره 125 مليون دولار أميريي فقط في الوقت الحاضر. واختتم بقوله: بفضل ما ننتهجه من أسلوب صارم تجاه إدارة التزامات المجموعة، وقدرتنا على تحقيق معدلات عالية من الدخل والسيولة، تواصل جي إف إتش ترسيخ مكانتها وقدرتها على تحقيق القيمة وتعزيز أداء أنشطتنا التجارية والاستثمارية.