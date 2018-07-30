يوم مفتوح لتوظيف 342 مواطناً بالقطاع المالي والمصرفي في أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - موفق محمد

تنظّم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة التأمين والمصرف المركزي، اليوم بمركز المعارض في أبوظبي، يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، يوفر نحو 342 وظيفة للمواطنين والمواطنات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز القوة العاملة في المجال المصرفي وإفساح المجال أمام المواطنين للانضمام إليها.

ودعت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني والتوطين المواطنات، الباحثات عن فرص عمل، إلى الحضور مبكراً للتقدم بطلباتهم لشغل وظائف التي سيوفرها اليوم المفتوح، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تسجيل الراغبين في الحصول على الوظائف، يبدأ في تمام الساعة 10 صباحاً إلى الواحدة ظهراً مع إمكانية إغلاق التسجيل حال اكتمال الأعداد المطلوبة، فيما ستستمر إجراءات معاينة المتقدمين إلى الساعة 4 عصراً.

واشترطت الوزارة على المواطنين والمواطنات الراغبين في شغل الوظائف المتاحة، ضرورة إحضار بطاقة الهوية الشخصية والسيرة الذاتية، حيث سيقوم مسؤولو الجهات المشاركة في فعاليات اليوم المفتوح بإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن العمل، وذلك للوقوف على قدراتهم ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة، إذ أثمرت هذه الفعاليات التي نظمت على مدى العام الجاري عن حصول العديد من المواطنين والمواطنات على عروض العمل لدى هذه الشركات، فيما ترشح آخرون للالتحاق بعدد من الوظائف.

وهناك إجماع على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تستهدف توفير فرص العمل للباحثين عن عمل من المواطنين، معتبرين هذه الخطوة مهمة، لاسيما في ظل رعاية ومتابعة وزارة الموارد البشرية والتوطين التي توصلت لصيغ مرضية مع المؤسسات والشركات المحلية لتحفيز المواطنين على العمل في عدد من القطاعات المستهدفة مع الحصول على الامتيازات الوظيفية المناسبة.

تدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل رئيسة، تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلات الوظيفية ومن ثم مرحلة المقابلة الوظيفية.