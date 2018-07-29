«المالية المركزية في الشارقة» تفوز بجائزة آدم سميث 2018

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

فازت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بجائزة آدم سميث لعام 2018 لأفضل حلول إدارة الخزينة في الشرق الأوسط مُؤخراً تقديراً لتميّزها في تقليل أوقات المعاملات وتوفير التكاليف التشغيلية وتسلّم وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، الجائزة المرموقة من شون دي سيلفا مدير المشروع في مقر الدائرة.

وقال وليد الصايغ: نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم الدولي لخدماتنا المواكبة لأحدث التطورات في إدارة الخزينة والحلول المالية. وقد اتخذت دائرة المالية المركزية في الشارقة خطوات كبيرة إلى الأمام لاحتضان التكنولوجيا المتعلقة بأتمتة عمليات الخزينة. ومن خلال رؤية الدائرة الهادفة إلى معرفة الوضع النقدي لأكثر من 250 جهة حكومية في 16 مصرفاً لتعزيز ضوابطها المالية. وأكد وليد الصايغ أنه يتم حالياً معالجة حوالي 70% من المعاملات إلكترونياً، مؤكداً أن الدائرة تركز على الشفافية في إدارة إجراءات العمل، وتحرص على التبسيط والتسهيل ومواكبة أحدث التطورات التقنية التي تعزز كفاءة العمل الحكومي.