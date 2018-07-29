«بازار عيد الأضحى» يستقطب رائدات أعمال إماراتيات وخليجيات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وضمن فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي، تفتتح معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب اليوم، معرض «بازار عيد الأضحى»، الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بفندق ريتز كارلتون- أبوظبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة سيدات أعمال إماراتيات وخليجيات.

وأعربت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي عن شكرها وتقديرها لسمو «أم الإمارات» على رعاية سموها الكريمة للحملة.

منتجات

وقالت: إن المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 60 عارضة من سيدات الأعمال والمبدعات ورائدات الأعمال من الشابات ومن أصحاب المشاريع التجارية المتنوعة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيجتمعن لتقديم وعرض أفضل منتجاتهن التجارية المتميزة في مجالات اهتمام المرأة والعائلة من الملابس والأزياء ومستلزمات المكياج والتجميل والأكسسوارات والحقائب والمنتجات الجلدية المختلفة، إضافة إلى منتجات العطور والبخور، وأعمال المشغولات اليدوية المتميزة.

كما يشارك في المعرض العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة المحلية والخليجية.

فعاليات

وأضافت الرميثي أن معرض «بازار عيد الأضحى» يضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناسب العائلة فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق والتحضير لمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيرة إلى أن «بازار عيد الأضحى» سيتيح لزواره فرصة الحضور والاستمتاع بمتابعة العديد من الأنشطة والفعاليات مثل عروض الأزياء لأهم المصممات المبدعات من الإمارات والخليج، إضافة إلى العروض الحية المجانية لتعليم فنون عمل المكياج المتخصص، كما يمكن لزوار المعرض الاستفادة من الخصومات، التي ستقدمها العارضات، وعروض وخدمات مجانية أخرى طبية وتجميلية لكل زوار المعرض خلال أيامه الثلاثة.

ويأتي تنظيم المعرض استمراراً لجهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي كونه إحدى أفضل آليات الترويج والتسويق التي تدعم رائدات الأعمال، حيث سبق للمجلس أن نظم 12 معرضاً ناجحاً خلال العام 2017/‏ 2018 حققت حضوراً ومشاركة فاعلة، حيث تجاوز عدد زوار هذه المعارض الألف زائر، وبلغ إجمالي عدد العارضات المشاركات 366 مشاركة.