«الشارقة الإسلامي» يطلق برنامج «مهنتي» لطلبة الجامعات

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي مؤخراً برنامج (مهنتي) للتدريب، والذي يستقطب طلبة الجامعات والكليات في مختلف إمارات الدولة بمشاركة عدد من الطلبة المواطنين، موزعين على مختلف أقسام وفروع المصرف، وذلك ضمن فعاليات البرنامج لعام 2018.

وعقد المصرف ورشة عمل ركزت على مختلف المهن في القطاع المصرفي، لمساعدة الطلبة الملتحقين بالبرنامج في تحديد أهدافهم، كما نظم جلسات حوارية مع الكفاءات القيادية المواطنة في المصرف، والذين عرضوا بدورهم مراحل مسارهم الوظيفي وقصص النجاح والتطور الوظيفي.

ويعد «مهنتي» برنامجاً تدريبياً عملياً يهدف إلى تهيئة الطلاب للحياة المهنية وإكسابهم مهارات تقنية ومعرفية ومصرفية من قبل المسؤولين في المصرف، ويشمل البرنامج العديد من الدورات التدريبية وورشات العمل، ويتم منح الخريجين شهادات خبرة.

وأوضحت أمل الشحي مديرة التوطين في مصرف الشارقة الإسلامي، أن برنامج «مهنتي» يتعامل مع المتدرب كونه موظفاً، حيث يطلب منه الحضور ضمن ساعات العمل الرسمية بالمصرف كبقية الموظفين، كما يتم متابعته خلال برنامج التدريب للقيام بواجبات ومهام عمل محددة تتوافق مع قدراته ومواهبه ومهاراته.

وأكدت أمل الشحي أن المصرف يلتزم بتقديم أرقى مستويات الدعم والتدريب للشباب الطموح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك كونه جزءاً من مسؤوليته المجتمعية، ويأتي دعمه لهذه الفئة إيماناً منه بأهميتها وفاعليتها، وبالدور الذي تلعبه في اقتصاد الدولة حالياً وبالمستقبل، وتماشيا مع توجهات حكومة الإمارات في دعم الشباب والذين يشغلون أرقى المناصب في الدولة بما في ذلك المناصب الوزارية.

ويحرص مصرف الشارقة الإسلامي على إدراج المتدربين، في دورات تدريبية وتطويرية متخصصة للنهوض بإمكاناتهم المعرفية، ما يؤهلهم للقيام بالأعمال المستقبلية وفق أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة.